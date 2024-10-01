Часть строящегося в Реутове ФОКа введут в конце октября – начале ноября

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Муниципальная часть ФОКа а Реутове, предназначенная для местной спортшколы, готова на 90%. Об этом заявил замглавы городского округа Владимир Покамин.
«Завершаются отделочные работы. Началась укладка паркета, который затем покроют лаком и начнут наносить разметку. ФОК планируется ввести в эксплуатацию в конце октября – начале ноября», – пояснил Покамин.Остальная часть помещений, где будут расположены бассейн и фитнес-залы, по предварительным данным, заработает в конце начале февраля.
«Подрядчики работают качественно, стройнадзор постоянно их контролирует. Всё, что они делают, от раздевалок до трибун, согласовывают с нашим Управлением культуры и спорта», – заверил замглавы муниципалитета.3 тыс. кв. м. откроют в ФОКе раньше других помещений спорткомплекса. Там будет работать самый большой спортивный зал в наукограде с высотой потолков порядка 10 м. С нём смогут бесплатно заниматься гимнасты, баскетболисты и волейболисты. Предусмотрена парковка на 200 мест.
Во второй части ФОКа будет работать фитнесс с закрытыми и открытыми круглогодичными бассейнами. В спорткомплексе будут зоны отдыха, тренажёры, комплекс бань, кафе и спортзалы. Общая площадь нового ФОКа составит 13 тыс. «квадратов». Он сможет принять до 2 тыс. посетителей за смену.
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