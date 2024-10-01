Спортсменка из Московской области выиграла «бронзу» на чемпионате России по теннису

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Представительница Подмосковья Дарья Шадчнева завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по теннису, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Химкинская теннисистка заняла третье место в паре со спортсменкой из Тольятти в парном разряде.
Победителями в этой категории стали теннисистки из Саратова и Екатеринбурга, второе место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также бронзовые медали получили спортсмены из Москвы и Сочи.
Турнир включал соревнования в пяти категориях: одиночные и парные игры для мужчин и женщин, а также смешанный парный разряд.
Чемпионат России по теннису проходил в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Победителями в этой категории стали теннисистки из Саратова и Екатеринбурга, второе место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также бронзовые медали получили спортсмены из Москвы и Сочи.
Турнир включал соревнования в пяти категориях: одиночные и парные игры для мужчин и женщин, а также смешанный парный разряд.
Чемпионат России по теннису проходил в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова