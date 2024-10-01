Голболисты из Подмосковья завоевали Кубок Казахстана

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотые медали открытого Кубка Казахстана завоевала команда голбольного клуба «Подмосковье», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Команда из Московской области успешно прошла групповой этап с двумя победами и одним поражением. В полуфинале подмосковные спортсмены одержали верх над командой «Атырау» со счётом 12:2. А в финальной игре представители «Подмосковья» выиграли со счётом 15:10 у вице-чемпиона Казахстана — команды «Караганда», — говорится в сообщении.Открытый Кубок Казахстана по голболу среди мужских команд проходил в городе Алматы с 26 по 30 сентября.
В областном Миснпорта также сообщили, что в ближайшие дни подмосковные голболисты отправятся в турецкий Кемер, где примут участие в международном турнире.
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