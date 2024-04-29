Подмосковные регбисты стали победителями в двух турнирах

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В соревнованиях приняли участие порядка 24 команд разного возраста.
«Сборная Московской области стали обладателями золота «Весенний Кубок». В рамках межрегионального турнира за победу боролись 10 команд. Золотыми призерами стали хозяйки соревнований – команда «Соколы» из Долгопрудного», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что женская команда СШОР по игровым видам спорта Московской области стала бронзовым призёром.
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