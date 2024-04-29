Пять медалей завоевали представители Подмосковья на чемпионате Европы по боксу

Капремонт бассейна в посёлке Селятино Наро-Фоминского городского округа, могут досрочно, к сентябрю. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход ремонта, а также пообщался со строителями, тренерами и местными жителями.