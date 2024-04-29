Пять медалей завоевали представители Подмосковья на чемпионате Европы по боксу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Золото соревнований среди женщин завоевали спортсменка из Домодедова Юлия Чумгалакова в весовой категории до 48 кг и Дарима Сандакова в весовой категории до 70 кг из Дмитрова. Серебряными призерами стали еще одна домодедовская спортсменка Елена Бабичева в категории до 63 кг и химчанка Кристина Ткачева в весовой категории свыше 81 кг. Также подмосковный боксер Дмитрий Двали из Балашихи завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории до 54 кг», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что благодаря Московской области сборная России завоевала три золотые и семь серебряных медалей у женщин и восемь золотых и по одной серебряной и бронзовой медали у мужчин.
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