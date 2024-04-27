Щёлковский спортсмен Илясов выиграл этап Кубка мира по шашкам-64

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Воспитанник школы олимпийского резерва из Щёлкова Иван Илясов выиграл первый этап Кубка мира по шашкам-64. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Подмосковный спортсмен победил 12 международных гроссмейстеров и уверенно финишировал на первом месте. Результата такого уровня на Кубке мира по русским шашкам среди мужчин представители Московской области ранее не добивались, отметили в министерстве.
Этап Кубка мира проходил в турецком Кемере. В турнире участвовали 52 спортсмена из России, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Болгарии и Эфиопии.
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«Это достижение подняло престиж российских шашек на международном уровне и вдохновило молодых спортсменов на достижение новых высот. Горжусь таким выдающимся спортсменом! Поздравляю Ивана и его тренера Сергея Парфёнова с победой мирового масштаба», – сказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.
Этап Кубка мира проходил в турецком Кемере. В турнире участвовали 52 спортсмена из России, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Болгарии и Эфиопии.
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Лора Луганская