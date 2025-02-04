«Чеховские медведи» обыграли «Зенит» и заняли первое место в чемпионате России по гандболу

«Это очень важная победа с точки зрения психологии. У нас накопилось уже 3 или даже 4 поражения подряд от "Зенита". Сегодня у нас получилось прервать эту серию поражений. Конечно, помогли родные стены. Хочу поблагодарить зрителей, давно не видел такого аншлага у нас. Сегодня чувствовалось присутствие на площадке восьмого игрока», — сказал голкипер «Чеховских медведей» Артём Грушко.