«Чеховские медведи» обыграли «Зенит» и заняли первое место в чемпионате России по гандболу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Гандбольный клуб «Чеховские медведи» из Подмосковья одержал верх над командой «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 30:23 в домашнем матче в рамках российского чемпионата Суперлиги, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Это очень важная победа с точки зрения психологии. У нас накопилось уже 3 или даже 4 поражения подряд от "Зенита". Сегодня у нас получилось прервать эту серию поражений. Конечно, помогли родные стены. Хочу поблагодарить зрителей, давно не видел такого аншлага у нас. Сегодня чувствовалось присутствие на площадке восьмого игрока», — сказал голкипер «Чеховских медведей» Артём Грушко.
Успех в матче против «Зенита» позволил «Чеховским медведям» занять первую строчку в турнирной таблице национального первенства, опередив команду из Санкт-Петербурга. Самым результативным игроком в составе «медведей» стал Александр Котов, который забил соперникам семь голов.
«Сегодня команды старалась при своей публике показать лучшую игру, им это удалось. Конечно, есть ещё над чем работать. Хочу выразить благодарность правительству Московской области за поддержку нашего клуба», — отметил главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
«Чеховские медведи» проведут следующий матч на выезде 8 февраля в Бресте. Эта игра станет заключительной в рамках SEHA — Gazprom League и определит позицию команды в турнире.
В феврале подмосковная команда проведёт ещё три встречи: одну в рамках Суперлиги (13 февраля в Волгограде) и две в четвертьфинальной стадии Кубка России (19 февраля в Чехове и 25 февраля в Ставрополе). Трансляции всех матчей будут доступны на телеканале «Матч ТВ».
Матчи чемпионата и Кубка России по гандболу проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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