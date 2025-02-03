Подмосковные спортсменки взяли серебро чемпионата России по пулевой стрельбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки из Московской области заняли второе место на лично-командном чемпионате России по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Елена Липа, Диана Данилова и Софья Никулина стали серебряными призёрами чемпионата страны в командной стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м, по 10 выстрелов на человека. Сборная преодолела два этапа квалификации и вышла в финал. На первом отборочном этапе представительницы Подмосковья заняли третье место из 18 команд, на втором – второе. В матче за золото подмосковные спортсменки встретились с москвичками. Со счётом 10:16 победили столичные стрелки», – говорится в сообщении.Чемпионат России по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин, а также этап Кубка страны в этом виде спорта проходят с 28 января по 6 февраля в Ижевске.
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Лора Луганская