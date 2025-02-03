В Раменском пройдёт чемпионат по скалолазанию среди юных спортсменов

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
На базе скалодрома в спорткомплексе «Сатурн» в городе Раменское 8 февраля проведут чемпионат по скалолазанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.
«Цели чемпионата – развитие и популяризация скалолазания, повышение уровня подготовки спортсменов, обмен опытом и пропаганда здорового образа жизни. На чемпионат допускаются спортсмены 2009 года рождения и старше, прошедшие медосмотр и имеющие разрешение на участие в соревнованиях. У всех должна быть с собой сменная обувь. Максимальное допустимое число участников – 30 человек», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Победителей и призёров наградят кубками, грамотами и медалями организаторов.
Заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени, отчества, возраста и квалификации спортсменов можно подать в электронном виде на почту tod@todka.ru до 7 февраля.
Читайте также:
Подмосковные спортсменки взяли серебро чемпионата России по пулевой стрельбе
Дубна впервые приняла матч проекта «Выходи во двор»
Военные померялись силами в рывке гири в Можайском Дворце спорта «Багратион»
Лора Луганская