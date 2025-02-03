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В Раменском пройдёт чемпионат по скалолазанию среди юных спортсменов

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

На базе скалодрома в спорткомплексе «Сатурн» в городе Раменское 8 февраля проведут чемпионат по скалолазанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.
«Цели чемпионата – развитие и популяризация скалолазания, повышение уровня подготовки спортсменов, обмен опытом и пропаганда здорового образа жизни. На чемпионат допускаются спортсмены 2009 года рождения и старше, прошедшие медосмотр и имеющие разрешение на участие в соревнованиях. У всех должна быть с собой сменная обувь. Максимальное допустимое число участников – 30 человек», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.



Победителей и призёров наградят кубками, грамотами и медалями организаторов.

Заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени, отчества, возраста и квалификации спортсменов можно подать в электронном виде на почту tod@todka.ru до 7 февраля.

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#московская область
#минспорт мо
Легкоатлеты из Подмосковья завоевали шесть медалей первенства России
03 февраля 2025, 14:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по лёгкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку команды Подмосковья положили Александра Морозова, ставшая лучшей в беге на 400 метров, Анастасия Пшеничная — в беге на 60 метров с барьерами и Анастасия Шкурина — в забегах на 3000 метров и 1500 метров», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялся по итогу забега на 60 метров с барьерами представитель Московской области Максим Захаров. А бронзовую медаль завоевала подмосковная легкоатлетка Юлия Гринько в забеге на 200 метров.

Первенство проводилось в Тюмени в конце января, участниками соревнований стали более 600 спортсменов из 60 российских регионов.

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#тюмень
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#подмосковные стройки
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Подмосковные спортсменки взяли серебро чемпионата России по пулевой стрельбе
03 февраля 2025, 13:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области заняли второе место на лично-командном чемпионате России по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Елена Липа, Диана Данилова и Софья Никулина стали серебряными призёрами чемпионата страны в командной стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м, по 10 выстрелов на человека. Сборная преодолела два этапа квалификации и вышла в финал. На первом отборочном этапе представительницы Подмосковья заняли третье место из 18 команд, на втором – второе. В матче за золото подмосковные спортсменки встретились с москвичками. Со счётом 10:16 победили столичные стрелки», – говорится в сообщении.
Чемпионат России по пулевой стрельбе среди мужчин и женщин, а также этап Кубка страны в этом виде спорта проходят с 28 января по 6 февраля в Ижевске.

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Дубна впервые приняла матч проекта «Выходи во двор»
03 февраля 2025, 12:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 2 тыс. болельщиков наблюдали за матчем команды «Легенды хоккея» с любительской сборной жителей городского округа Дубна. Игра состоялась на площадке под открытым небом на территории Парка-набережной имени Д.И. Менделеева, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Игра стала второй в наступившем году и третьей – в рамках четвёртого сезона проекта «Выходи во двор». Противостояние завершилось с минимальным перевесом в пользу «Легенд» – 8:7.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Мы уже четвёртый год выходим на лёд, чтобы сыграть с жителями разных городов Подмосковья. Получаем огромное удовольствие, очень приятно видеть радость на лицах зрителей. Хочется проявить себя, показать хороший хоккей, чтобы все остались довольны. Большое спасибо губернатору Андрею Воробьёву за то, что придумал этот проект. Уверен, что что подобные матчи будут продолжаться», – сказал лидер «Легенд хоккея» Валерий Каменский.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На ледовую площадку на берегу Волги звёздные хоккеисты вышли в обновлённом составе. Кроме Каменского, в игре приняли участие прославленные хоккеисты Александр Могильный, Евгений Давыдов, Виталий Прохоров, а также звёзды КХЛ – Сергей Коньков, Руслан Берников, а также новый участник проекта «Выходи во двор» Владимир Малахов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

К команде мастеров также присоединились артисты театра и кино, звёзды сериала «Молодёжка» Иван Мулин, Тимур Ефременков и Артур Каспранов.
«Я кайфую, моему наслаждению нет предела! В матче выкладывался на сто процентов. Мы сегодня играли только на победу», – поделился Ефременков, забросивший в ворота соперника три шайбы.
Игрой мэтров хоккея руководил бессменный наставник команды Александр Якушев. Комментировал игру спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.


Фото: пресс-служба Минспорта МО

В качестве почётного гостя матч посетил житель Дубны, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гость парада Победы на Красной площади, ветеран спорта, участник советского атомного проекта Николай Дмитриевич Порошин. 97-летний ветеран пообщался с именитыми игроками и поделился впечатлениями от игры.
«Без спорта жизнь невозможна. Куда я только не лез – и в бокс, и в тяжёлую атлетику, и на лыжах бегал, и в хоккей играл. Спасибо ветеранам хоккея за то, что вселяют надежду на спортивное будущее нашему молодому поколению. Они показываете через своё мастерство, что спорт полезен и нужен в любом возрасте», – отметил Николай Порошин.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Традицией проекта стало общение титулованных спортсменов с детьми участников спецоперации. Перед матчем ребята получили от хоккеистов подарки, а затем за ледовым противостоянием наблюдали с первых рядов трибун.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Как напомнили в министерстве, проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва с 2022 года.

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Подмосковные конькобежцы завоевали четыре медали чемпионата России
03 февраля 2025, 12:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по конькобежному спорту в дисциплинах «классическое многоборье» и «спринтерское многоборье», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись представители Подмосковья Даниил Алдошкин по сумме четырёх забегов в классическом многоборье и Михаил Казелин по итогам спринтерского многоборья», — говорится в сообщении.
Кроме того, серебряную медаль завоевала в спринтерском многоборье подмосковная спортсменка Ирина Кузнецова. А бронзовую медаль в той же дисциплине — её землячка Елена Еранина. Представительницы Московской области уступили Дарье Качановой из Нижегородской области.

Чемпионат проходил в Челябинске с 31 января по 2 февраля.

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#минспорта мо
#конькобежный спорт
#чемпионат россии
#московская область
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#медали
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Военные померялись силами в рывке гири в Можайском Дворце спорта «Багратион»
03 февраля 2025, 10:46

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.

Военнослужащие приняли участие в турнире по рывку гири в Можайском Дворце спорта «Багратион». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.
Эта дисциплина военно-прикладного спорта давно завоевала признание в рядах Вооруженных сил. На церемонии открытия мероприятия выступил военный оркестр.
«По условиям соревнований участникам за 12 минут нужно было поднять гирю максимально возможное количество раз. Каждый продемонстрировал волю, дисциплину, самообладание и силу. Турнир стал пропагандой спорта среди военнослужащих и молодёжи», – говорится в сообщении.
По завершении соревнований были награждены лучшие спортсмены в различных весовых категориях, а также команды-победители общего зачёта.

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#спорт
#можайск
#чемпионат
#военные
#турнир
#подмосковье
#московская область
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В первенстве Подмосковья по биатлону приняли участие 160 юных спортсменов
03 февраля 2025, 09:22

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Первенство Московской области по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет, а также турнир для юношей и девушек 13-14 лет в дисциплине «гонка» состоялись в Центре зимних видов спорта в Дмитрове состоялось, участниками соревнований стали 160 биатлонистов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«По результатам стартов в каждой из возрастной категорий были определены по трое лучших спортсменов. Им вручили медали, грамоты и подарки от спонсора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после соревнований для спортсменов была организована полевая кухня.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Челси» Флоран Малуда назвал экс-футболиста сборной СССР Александра Мостового одной из легенд мирового футбола.

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#московская область
#подмосковье
#дмитровский городской округ
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Американский журналист назвал Овечкина будущим президентом России
Журналист Fox News: Овечкин в будущем может стать президентом России
02 февраля 2025, 16:24

Александр Овечкин (Фото: соцсети)

Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не только завершает увлекательную погоню за «вечным рекордом» Уэйна Гретцки, за которой следит весь мир. В будущем он вполне может стать российским президентом.
Такое мнение высказал американский журналист Дуглас Маккиннон. В своей статье, опубликованной на сайте Fox News, он назвал нападающего из России одним из пяти лучших спортсменов, когда либо игравших в хоккей. Остальные четверо — Гретцки, Горди Хоу, Бобби Орр и Марио Лемье.

Кроме того, Овечкина знают как любящего мужа, хорошего отца, преданного друга и товарища по команде и щедрого филантропа. Бомбардир также известен своей любовью к России и ее народу. Как и должно быть, подчеркнул журналист.

Маккиннон отметил, что из-за конфликта на Украине некоторые решили нападать на Овечкина за его дружбу с Владимиром Путиным, что особенно легко в эпоху социальных сетей. «Оставив в стороне» Путина, репортер признается, что у него вызвало восхищение то, что Овечкин, хотя и неоднократно давал понять, что не занимается политикой, но любит свою страну, не скрывает этого и не хочет продолжения конфликта.

«И, нравится вам это или нет, именно это решение, а также его слава, харизма и личная щедрость сделали Овечкина любимой фигурой в России», — заявил журналист.

Выдержав давление, российский спортсмен продолжил забивать голы, собирать полные стадионы зрителей и приносить деньги боссам НХЛ и спонсорам. А деньги за океаном умеют считать, как нигде в мире. Скрипнув зубами, недоброжелатели спортсмена утерлись и отступили.

И что же? Овечкин продолжает напрягать весь мир, шайба за шайбой сокращая отставание от достижения великого канадца, которое так долго казалось непоколебимым. Прославляет свой клуб, в котором он уже давно капитан команды, и свою Родину, любовь к которой доказал. А в будущем, кто знает? возможно, станет президентом России.

«Никогда не говори "никогда"!» — заключил Маккиннон.

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Во Франции назвали Мостового одной из легенд мирового футбола
Экс-игрок «Челси» Малуда назвал Мостового одной из легенд мирового футбола
01 февраля 2025, 20:10

Фото: iStock/Pixfly

Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда назвал экс-футболиста сборной СССР Александра Мостового одной из легенд мирового футбола. По его мнению, он был уважаемой фигурой во Франции и одним из лучших игроков лиги.
«Величайший футболист России? Для меня это Александр Мостовой — он самый известный. Мне нравилось наблюдать, как он играет за «Страсбург». У него волшебная левая нога была. Это одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции, был одним из лучших игроков лиги — это большой талант! Кстати, Александр всегда улыбался, несмотря ни на что», — поделился Малуда в беседе с «РБ Спорт».
Он также отметил, что отказ клубов РПЛ от работы с Мостовым является распространенной ситуацией для бывших футболистов, которая случалась и с ним. Федерации футбола, по его словам, должны искать способы интегрировать экс-игроков в футбол, так как те многое отдали спорту и заслуживают уважения.

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Названы лучшие боксеры в истории России
Мчуну назвал пять лучших боксеров в истории России
01 февраля 2025, 20:06

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну назвал пять лучших боксеров в истории России. По его мнению, таковыми являются Денис Лебедев, Евгений Тищенко, Сергей Ковалев, Константин Цзю и Артур Бетербиев.
«Я назову Дениса Лебедева. Евгений Тищенко – олимпийский чемпион. Проблема в том, что я не помню имен. Если вы мне их подскажете, тогда я кого-нибудь вспомню. <…> Сергей Ковалев? Да, конечно! Выдающийся боксер. Как я мог о нем забыть? Константин Цзю? Да, точно! Его сын до сих пор боксирует, хороший боксер. <…> Бетербиев! Кстати, я с ним боксировал, кажется, в 2006 году на Всемирных играх по любителям. <…> Он один из лучших боксеров нашего времени», — поделился он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, за спиной у Табисо Мчуну 23 победы и семь поражений. В 2019 году он одержал победу над Денисом Лебедевым, в 2021 году — над Евгением Тищенко. Впереди у южноафриканца бой с Муслимом Гаджимагомедовым.

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