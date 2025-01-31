Четыре клуба представят Подмосковье на Кубке России по регби на снегу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре подмосковных коллектива поборются на награды Кубка России по регби на снегу среди мужских и женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«У мужчин честь региона будут отстаивать команды «ВВА-Подмосковье» и «ВВА-Подмосковье-дубль». В розыгрыше Кубка страны среди женщин Московскую область представят «ВВА-Подмосковье» и «СШОР по ИВС-ГУОР». Всего в турнире примут участие 22 команды – 12 мужских и 10 женских», – отметили в министерстве.Там напомнили, что женский клуб «ВВА-Подмосковье» – трёхкратный обладатель Кубка России по регби на снегу. Спортсменки завоевали три золота подряд с 2022 года. Мужской состав команды в прошлом году удостоился бронзовых медалей.
Чемпионат будет проходить 1 и 2 февраля на поле стадиона Московской академии регби.
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