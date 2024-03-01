«Чеховские медведи» одержали победу в четвертьфинале турнира

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Чеховские медведи» одержали первую победу в четвертьфинале турнира SEHA – Gazprom League. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования прошли в Перми.
Стоит отметить, что следущая игра подмосковной команды пройдет на арене Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова 5 марта.
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«Встреча с принципиальными соперниками подмосковной команды «Пермскими медведями» завершилась со счетом 29:36 в пользу представителей Московской области.Самыми результативными игроками матча стали сразу четверо «Чеховских медведей»: Кирилл Котов, Роман Остащенко, Дмитрий Корнев и Евгений Дземин, которые забросили по 5 мячей в ворота пермяков. Еагений Дзёмин при этом стал лучшим игроком матча по версии SEHA – Gazprom League, а Роман Остащенко победил в голосовании среди болельщиков на лучшего игрока «медвежьего дерби», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева