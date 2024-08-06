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«Чеховские медведи» откроют сезон матчем с новичком Суперлиги

06 августа 2024, 22:16
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» стартует в новом сезоне российской Суперлиги 28 августа матчем с «Воронежем». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Вице-чемпионы прошлого сезона проведут гостевую встречу с новичком элитного дивизиона. В сезоне 2023/2024 «Воронеж» занял первое место в Высшей лиге и пробился в Суперлигу, заняв место омского «Скифа».
«Первый матч на домашней арене для подмосковных гандболистов состоится 1 сентября. Соперником «Чеховских медведей» станет краснодарский «СКИФ». Затем 8 сентября команде предстоит игра на выезде с «Виктором» из Ставрополя», – рассказали в министерстве.


В чемпионате России по гандболу в предстоящем сезоне примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат завершится 31 марта. По его итогам восемь сильнейших клубов выйдут в плей-офф, остальные поборются за 9-12 места. Матчи на выбывание будут проходить до конца мая.

Календарь сезона можно найти по ссылке.

Игры российской гандбольной Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Захарова обвинила Запад в культивации извращения в спорте
06 августа 2024, 19:45

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Запад уничтожает олимпийское движение в мире, культивируя извращения в спорте.
«Западный либерализм уничтожает мировое олимпийское движение, превращая его в ещё одну арену навязывания болезненных «нарративов». Это уже не просто политизация спорта. Это культивирование извращений в спорте. У меня есть ностальгия не по Олимпийским играм в том или ином месте, а ностальгия по тому миру, который не исключал противоречий и соперничества, но не выпадал за грань безумия», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру Захарова.

Ранее Мария Захарова комментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады.

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#париж
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Станкович объяснил частые замены футболистов «Спартака» в перерыве
06 августа 2024, 19:07

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что частые замены футболистов команды в перерыве помогают в трудных ситуациях.
Так, по его словам, когда что-то не получается у кого-то из игроков, оперативная замена помогает команде.

«Я бы назвал это ответственностью в отношении своей команды. Если в команде есть человек, который играет недостаточно хорошо, то вместо него выходит другой. Поэтому здесь я не вижу никакой драмы, в матче с «Динамо» я делал тоже самое. Благодаря заменам в перерыве мы не сбавили темп, мы продолжили давить и не пропустили», — отметил в беседе с Газета.ру тренер.

Ранее московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0. Матч состоялся в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

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Силкин рекомендовал Тюкавину больше работать
06 августа 2024, 18:59

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что нападающему команды Константину Тюкавину необходимо прибавлять в игре и больше работать.
«Тюкавину нужно прибавлять в игре, ему стоит больше работать. Если Константин хочет, чтобы о нем постоянно говорили, то ему нужно забивать. Тюкавин должен понять, что он нападающий, и его задача забивать мячи. У него большое будущее, но работу над собой ещё никто не отменял», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России. Так, по его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.

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#медали
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#рпл
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Ромащенко назвал ключевое приобретение «Спартака»
Ромащенко назвал Барко ключевым приобретением «Спартака»
06 августа 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко похвалил игру аргентинского футболиста Эсекьеля Барко, отметив, что он стал буквально ключевым приобретением команды.
«Это именно тот игрок, которого не было на позиции атакующего полузащитника. Такой футболист не привязан к пространству. Он хорошо двигается по всей ширине поля и ищет мяч. Техническая оснащенность Барко не только улучшила «Спартак» в переходных фазах, но и вывела игру красно-белых на новый уровень. Барко — ключевое приобретение «Спартака», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Ромащенко.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России. Так, по его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.

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#футболист
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Мостовой оценил игру Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024
Мостовой похвалил Андрееву и Шнайдер за результаты на ОИ-2024
06 августа 2024, 18:37

Фото: iStock/PeopleImages

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой заявил об отличных результатах российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде в Париже.
«Я люблю теннис и смотрел эту игру. Девочки молодцы. Обидно, что они проиграли, так как вообще Мирра и Диана очень легко взяли первый сет, но итальянки тоже здорово играют. Несмотря ни на что, медаль на Олимпиаде – это всегда отлично», – поделился в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

Ранее российские теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер выиграли серебряные медали по итогам теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в парном разряде. В финале Андреева и Шнайдер уступили итальянским спортсменкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

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#олимпиада 2024
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Овчинников назвал игроков, которые определят развитие российского футбола
Овчинников назвал Глушенкова и Пиняева футболистами европейского уровня
06 августа 2024, 18:28

Фото: iStock/Pixfly

Бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России.
По его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.

«В последнее время у нас появились очень талантливые молодые футболисты европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков и т. д. Это те игроки, которые будут определять развитие российского футбола в ближайшем будущем. Мы ни в чём не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена. Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Овчинников.

Ранее полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал мнение о том, что спортсмен Максим Глушенков является лучшим игроком РПЛ.

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Премьер Румынии не поедет на закрытие ОИ после лишения гимнастки Барбосы бронзы
06 августа 2024, 17:32

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поедет в Париж на закрытие летних Олимпийских игр после того, как румынскую гимнастку Ану-Марию Барбосу лишили бронзовой медали в вольных упражнениях. Об этом он написал в своей соцсети.
«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно», — написал Чолаку.

По его словам, отозвать медаль, заработанную честным трудом, основываясь лишь обращением, непонятным ни для тренеров, ни для техспециалистов, является недопустимым.

Напомним, Барбоса взяла бронзовую медаль по итогам вольных упражнений. Однако позже представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз. В итоге бронзу отдали в США, еще одна румынка опустилась на пятое место после пересчета голосов.

Чолаку поддержал обеих спортсменок, заверив их в том, что их труд намного дороже любых медалей.

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#спортсмен
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Спортсмен из Британии пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне в Париже
Daily Mail: пловец пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне в Париже
06 августа 2024, 15:54

Фото: istockphoto/Ozii45

Британский спортсмен Адам Пити сообщил о червях в еде в Олимпийской деревне во Франции, сообщает The Daily Mail. Пловец отметил, что вариантов белковой пищи недостаточно.
«Длинные очереди, ожидание доходит до 30 минут. Спортсмены просто наказаны, я хочу есть мясо, оно нужно мне для выступлений, почему я должен что-то менять? Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», — сказал он.

Пити подчеркнул, что персоналу необходимо лучше выполнять свои обязанности. Он считает, что именно спортсмены способны сделать ситуацию достоянием гласности.

Ранее сообщалось, что трое спортсменов из сборных Швейцарии и Бельгии по триатлону не станут принимать участие в эстафете из-за кишечной инфекции.

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Футбольные команды Подмосковья завоевали медали Спартакиады учащихся
06 августа 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряные медали выиграли команда девушек и команда юношей из Московской области на финальном этапе XII летней Спартакиады учащихся России по футболу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Подмосковная команда девушек в ходе турнира обыграла сборные Татарстана, Краснодарского края, Ленинградской области и Пермского края. В финале представительницы Московской области встретились со столичной сборной, матч завершился со счётом 1:0 в пользу москвичек. Подмосковная команда заняла второе место», — говорится в сообщении.
Юноши из Московской области на соревнованиях одержали победу над командами из Санкт-Петербурга, Свердловской области и Удмуртии и вышла в финал, где сразились за золотую медаль со сборной Москвы и проиграли со счётом 3:2, став серебряными призёрами Спартакиады.

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#спартакиада
#медали
#московская область
#минспорта мо
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