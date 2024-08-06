«Чеховские медведи» откроют сезон матчем с новичком Суперлиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» стартует в новом сезоне российской Суперлиги 28 августа матчем с «Воронежем». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Вице-чемпионы прошлого сезона проведут гостевую встречу с новичком элитного дивизиона. В сезоне 2023/2024 «Воронеж» занял первое место в Высшей лиге и пробился в Суперлигу, заняв место омского «Скифа».
В чемпионате России по гандболу в предстоящем сезоне примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат завершится 31 марта. По его итогам восемь сильнейших клубов выйдут в плей-офф, остальные поборются за 9-12 места. Матчи на выбывание будут проходить до конца мая.
Календарь сезона можно найти по ссылке.
Игры российской гандбольной Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Первый матч на домашней арене для подмосковных гандболистов состоится 1 сентября. Соперником «Чеховских медведей» станет краснодарский «СКИФ». Затем 8 сентября команде предстоит игра на выезде с «Виктором» из Ставрополя», – рассказали в министерстве.
В чемпионате России по гандболу в предстоящем сезоне примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат завершится 31 марта. По его итогам восемь сильнейших клубов выйдут в плей-офф, остальные поборются за 9-12 места. Матчи на выбывание будут проходить до конца мая.
Календарь сезона можно найти по ссылке.
Игры российской гандбольной Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская