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Кубок Александра Овечкина собрал в Подмосковье 16 хоккейных команд

05 августа 2024, 18:12
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

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В Красногорске на ледовой арене имени Владимира Петрова торжественно открыли Кубок Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных команд. Турнир продлится до 10 августа, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На соревнованиях выступают 16 сильнейших хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана. Матчи «Кубка Овечкина» будут проходить на ледовых аренах «Мытищи» и «Красногорск Арена им. В. Петрова». 5-7 августа состоятся игры группового этапа, 8 и 9 августа – матчи четвертьфинала и полуфинала. Финалы пройдут 10 августа. Следить за онлайн-трансляциями встреч можно по сылке.

«Кубок Александра Овечкина» шесть лет назад начинался как локальное мероприятие, в котором участвовали воспитанники подмосковных спортивных школ. Сегодня это масштабное событие международного уровня. В этом году мы увеличили количество участников. В Подмосковье собрались 16 команд со всей России, из Белоруссии и Казахстана. Впервые проводим соревнования на двух аренах. Эти соревнования – возможность для детей встретить своих кумиров и начать путь в большом спорте», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.


В заключительный день турнира, 10 августа, состоится матч-противостояние Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова. Кроме того, уже второй год подряд в последний день «Кубка Александра Овечкина» пройдёт финал турнира по киберхоккею Ovi Cyber Cup. Победитель и призёры определятся в специальной игровой зоне на арене «Мытищи».

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#московская область
Вайцеховская выразила радость от победы Джоковича на ОИ-2024 в Париже
05 августа 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала искреннюю радость от победы сербского теннисиста Новака Джоковича на Олимпиаде в Париже.
«В карьере каждого великого возрастного атлета наступает момент, когда против него выходит соперник уже совершенно иного поколения. Он может быть талантлив, безупречен технически. Возможно, в любой другой ситуации болел бы именно за него, но не можешь. По другую сторону — человек, олицетворяющий громадный кусок твоей жизни. И всё, что остаётся, это смотреть, не отрываясь на поединок и молиться, чтобы тот, на чьей стороне твоё сердце, выстоял. Как же классно, что в жизни Джоковича случилась эта победа!», — написала Вайцеховская.

До этого президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о готовящемся со стороны США репутационном ударе по российским спортсменам на Олимпийских играх.

«В данном случае это даже уже неоригинально. Видимо, все ресурсы закончились у наших недругов, и они теперь стараются бить по самым успешным видам спорта», — отметил в беседе с «Царьградом» Васильев.

Ранее сообщалось, что польскую каноистку Дороту Боровскую допустили до участия в Олимпиаде в Париже несмотря на проваленный допинг-тест.

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#сша
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Заразилась допингом от собаки: Каноистку из Польши допустили до Олимпиады в Париже
Польскую каноистку допустили до Олимпиады после заражения допингом от собаки
05 августа 2024, 15:03

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Польскую каноистку Дороту Боровскую допустили до участия в Олимпиаде в Париже несмотря на проваленный допинг-тест. Об этом со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования сообщает РИА Новости. Спортсменке удалось доказать, что она заразилась запрещенным препаратом от своей собаки, говорится в сообщении.
Уточняется, что положительную пробу на запрещенный колостебол у Боровской взяли в июне, однако каноистка заявила о непреднамеренном контакте с препаратом, объяснив, что он попал в ее организм через лекарство, которым она лечила свою собаку.

CAS учел низкое содержание колостебола и то, что проба сдавалась до начала соревновательного периода. В итоге спортсменку из Польши допустили до Олимпийских игр.

Боровская выступит на Олимпиаде 6 и 8 августа в парных соревнованиях на дистанции 500 метров и одиночек на дистанции 200 метров.

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#золото
#лекарство
#олимпиада
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Подмосковные велосипедисты выиграли две медали всероссийских соревнований
05 августа 2024, 12:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области Игорь Соколов и Дмитрий Галкин на всероссийских соревнованиях по велоспорту ВМХ фристайл-парк среди мужчин, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала поднялся воспитанник Училища олимпийского резерва № 1 Московской области Игорь Соколов. Серебряную медаль выиграл также воспитанник этого училища — Дмитрий Галкин. Обоих подмосковных велосипедистов тренируют наставники Алексей Малинин и Олег Теряев», — отмечается в сообщении.
Соревнования по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк проводились на уникальной площадке в Лужниках с 3 по 4 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

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#медали
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#минспорта мо
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Команда «ВВА-Подмосковье» завоевала Кубок России по регби-7
05 августа 2024, 12:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены, представляющие клуб «ВВА-Подмосковье», стали победителями Кубка России по регби-7 среди мужских команд, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
В первый день турнира команда «ВВА-Подмосковье» одержала три победы — в матче с «Богатырями» из Краснодара счёт был 19:12 в пользу представителей Московской области, калининградскую команду «Балтийский шторм» подмосковные регбисты обыграли со счётом 19:14, а игра с командой «Сибирь» из Красноярска завершилась со счётом 5:28 в пользу Подмосковья.

«В четвертьфинале команда «ВВА-Подмосковье» выиграли у сборной Дагестана со счётом 26:12. В полуфинале представители Подмосковья вновь встретились с командой «Сибирь» и победили со счётом 43:0. А в финале Кубка России состоялась ещё одна встреча подмосковных спортсменов с «Богатырями». Игра завершилась победой «ВВА-Подмосковье» со счётом 7:5», — говорится в сообщении.
Кубок России по регби-7 проводился в Калининграде 3-4 августа, участие в соревнованиях приняли восемь команд.

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#регби
#кубок россии
#победа
#золото
#московская область
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В России узнали о планах США очернить российских спортсменок
СВР: США хотят очернить российских фигуристов, синхронисток и художниц
05 августа 2024, 11:23

Фото: iStock/donfiore

США в рамках кампании по «изоляции» российского спорта намерены нанести «удар» по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. С таким заявлением выступила пресс-служба СВР (Службы внешней разведки) России.
Отмечается, что Соединённые Штаты собираются ударить по «самым русским» дисциплинам. Они намерены очернить российских спортсменов, чтобы убедить болельщиков со своего мира, что мощь и красота россиян являются не истинными, а лишь результатом применения каких-то препаратов и иллюзией.

Накануне сообщалось, что российские теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер выиграли серебряные медали по итогам турнира на Олимпийских играх в Париже.

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#спортсмены
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#политика
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Американский спринтер выиграл золото ОИ с преимуществом в 0,005 секунды
Ноа Лайлс выиграл золото ОИ с преимуществом в 0,005 секунды
05 августа 2024, 06:34

Фото: IStock/Pablo Utrilla

Шестикратный чемпион мира по легкой атлетике американец Ноа Лайлс выиграл золотую медаль в беге на 100 метров на Олимпийских играх в Париже, сообщает ТАСС.
Лайлс завоевал золотую медаль в фотофинише, на 0,005 секунды опередив ямайца Кишана Томпсона. Результаты легкоатлетов – 9,789 секунды против 9,784 секунды. Третье место занял другой американский спортсмен – Фред Керли (9,81 секунды).

27-летний Лайлс стал олимпийским чемпионом впервые в своей карьере. Ранее спринтер завоевал бронзу на дистанции 200 метров на Играх в Токио.

Команда США возглавила медальный зачет Олимпийских игр 2024 года. Американцы завоевали 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых медалей.

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#олимпиада 2024
#медаль
#бег
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Земфира* раскритиковала депутата за слова про медаль российских теннисисток
05 августа 2024, 03:02

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Певица Земфира* не согласна с мнением депутата Государственной Думы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой о значении для страны серебряных медалей теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram**.
До этого Журова заявила, что спортсменки выиграли медали «для себя» и, по ее мнению, «к стране это никакого отношения не имеет». Депутат также заявила, что сами теннисистки не виноваты.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» – написала Земфира.

Ранее Андреева и Шнайдер завоевали для России серебряные медали в Париже. В финале они уступили со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.

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* признана иноагентом
** запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
#россия
#олимпиада 2024
#госдума
#депутат
#иноагенты
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Журналист пытался спровоцировать Шнайдер вопросом о политике после серебра ОИ
05 августа 2024, 00:42

Фото: iStock/PeopleImages

Российскую теннисистку Диану Шнайдер пытались спровоцировать вопросами о политике после завоевания серебряной медали в парном разряде на Олимпийских играх 2024 года, передает РИА Новости.
По словам источников, на послематчевой пресс-конференции иностранный журналист задал теннисистке вопрос о ее лайке под публикацией в социальной сети, выражающей поддержку Вооруженным силам РФ (ВС РФ).

«У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нем», – заявила Шнайдер.

Ранее Андреева и Шнайдер завоевали для России серебряные медали в Париже. В финале они уступили со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.

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#россия
#теннис
#медаль
#олимпиада 2024
#париж
#италия
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Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями
04 августа 2024, 23:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Журналистам из России не разрешили снимать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, завоевавших олимпийские медали, сообщает Sport24 со ссылкой на корреспондентов.
На послематчевой пресс-конференции организаторы поспешно увели фотографов и сказали, что съемка запрещена. В то же время, по словам корреспондента портала, сербские журналисты ранее сфотографировались с теннисистом Новаком Джоковичем, завоевавшим титул в мужском одиночном разряде.

Ранее Андреева и Шнайдер завоевали для России серебряные медали в Париже. В финале они уступили со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.

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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева гарантировала себе олимпийскую медаль
#париж
#олимпиада 2024
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