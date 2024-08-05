Кубок Александра Овечкина собрал в Подмосковье 16 хоккейных команд

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Красногорске на ледовой арене имени Владимира Петрова торжественно открыли Кубок Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных команд. Турнир продлится до 10 августа, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На соревнованиях выступают 16 сильнейших хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана. Матчи «Кубка Овечкина» будут проходить на ледовых аренах «Мытищи» и «Красногорск Арена им. В. Петрова». 5-7 августа состоятся игры группового этапа, 8 и 9 августа – матчи четвертьфинала и полуфинала. Финалы пройдут 10 августа. Следить за онлайн-трансляциями встреч можно по сылке.
В заключительный день турнира, 10 августа, состоится матч-противостояние Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова. Кроме того, уже второй год подряд в последний день «Кубка Александра Овечкина» пройдёт финал турнира по киберхоккею Ovi Cyber Cup. Победитель и призёры определятся в специальной игровой зоне на арене «Мытищи».
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«Кубок Александра Овечкина» шесть лет назад начинался как локальное мероприятие, в котором участвовали воспитанники подмосковных спортивных школ. Сегодня это масштабное событие международного уровня. В этом году мы увеличили количество участников. В Подмосковье собрались 16 команд со всей России, из Белоруссии и Казахстана. Впервые проводим соревнования на двух аренах. Эти соревнования – возможность для детей встретить своих кумиров и начать путь в большом спорте», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
В заключительный день турнира, 10 августа, состоится матч-противостояние Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова. Кроме того, уже второй год подряд в последний день «Кубка Александра Овечкина» пройдёт финал турнира по киберхоккею Ovi Cyber Cup. Победитель и призёры определятся в специальной игровой зоне на арене «Мытищи».
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Лора Луганская