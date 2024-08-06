Подмосковная гольфистка Гусева завоевала медаль международного турнира в США

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка Наталия Гусева из Московской области выиграла серебряную медаль на международном турнире по гольфу, который проходил в городе Портленд американского штата Орегон, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Наталия Гусева, представляющая подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, сумела набрать в личном первенстве 20 очков. С таким результатом она вышла на второе место турнира», — говорится в сообщении.Отмечается, что золотую медаль соревнований выиграла Мория Джутанугарн из Таиланда.
В областном министерстве уточнили, что 21-летняя Наталия Гусева является единственной российской спортсменкой, которая смогла стать постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).
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