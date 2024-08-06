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Подмосковная гольфистка Гусева завоевала медаль международного турнира в США

06 августа 2024, 09:28
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Спортсменка Наталия Гусева из Московской области выиграла серебряную медаль на международном турнире по гольфу, который проходил в городе Портленд американского штата Орегон, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Наталия Гусева, представляющая подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, сумела набрать в личном первенстве 20 очков. С таким результатом она вышла на второе место турнира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что золотую медаль соревнований выиграла Мория Джутанугарн из Таиланда.



В областном министерстве уточнили, что 21-летняя Наталия Гусева является единственной российской спортсменкой, которая смогла стать постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).

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«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0
Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов»
06 августа 2024, 00:48

Фото: istock/SergeyKlopotov

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0, сообщает Lenta.ru. Матч состоялся в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.
Московский «Спартак» одержал убедительную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счет на 29-й минуте. Полузащитник Данил Пруцев удвоил преимущество команды на 40-й минуте, а на 56-й минуте Угальде оформил дубль, доведя счет до разгромного.

После этой победы «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с шестью очками. В то время как «Крылья Советов» остаются на последнем 16-м месте, не набрав ни одного очка. Лидером турнира по-прежнему является петербургский «Зенит» с девятью очками.

В следующем туре «Спартак» встретится с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 11 августа.

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Спортсменка не явилась на финал на Олимпиаде из-за проблем с формой
05 августа 2024, 23:30

Фото: istock/24K-Production

Выступающая за сборную Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал заплыва на Олимпийских играх. Сообщается, что причиной стали проблемы с экипировкой и неожиданная смена участниц.
Спортсменка Горбенко не смогла участвовать в финальном заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 5 августа сообщил портал Ynetnews.

Горбенко заняла девятое место в полуфинале и не прошла в финал. Однако, после того как австралийка Элла Рэмзи снялась с соревнования из-за болезни, Горбенко оказалась первой запасной. Сообщается, что когда спортсменка направлялась на ужин МОК, ей сказали о необходимости выхода на старт, но из-за отсутствия экипировки, оставленной в комнате ожидания, она не смогла участвовать.

В результате в финальном заплыве участвовали семь спортсменок, а золотую медаль завоевала канадка Саммер Макинтош.

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Тарасова раскрыла цели США в стремлении очернить российских фигуристов
05 августа 2024, 22:11

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о том, что США стремятся очернить российских фигуристов для того, чтобы убрать конкурентов и выиграть.
Она подчеркнула, что у наших спортсменов «всё чисто».

«Я не знаю, что они знают и как они будут наносить нам удар. У нас все чисто. Им нужно это для того, чтобы выигрывать, а нас бы дисквалифицировали на несколько лет. Как раз Олимпиада подходит. Они бы без нас прекрасно разбирались», — поделилась в беседе с NEWS.ru Тарасова.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение о том, что атака США на российских фигуристов и гимнасток вызвана желанием Штатов внушить нашим спортсменам не выступать за нашу страну.

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#сша
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Депутат Журова объяснила атаку США на российских фигуристов и гимнасток
05 августа 2024, 21:58

Фото: iStock/Artur Didyk

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение о том, что атака США на российских фигуристов и гимнасток вызвана желанием Штатов внушить нашим спортсменам не выступать за нашу страну.
Парламентарий отметила, что подобные действия со стороны Вашингтона в адрес российских спортсменов были ожидаемыми.

«Они пытаются добиться того, чтобы поколения наших детей, их родители говорили о том, что за Россию не надо выступать. Потренировался и уехал в США или Канаду, в другие страны. Неважно, потеряетесь вы там или нет, но нечего выступать за Россию. Убегайте в другие страны, так как мы все равно будем преследовать, доставать с допингом и жизни не будет. Такой посыл», — заявила в беседе с NEWS.ru Журова.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев также комментировал информацию о готовящемся со стороны США репутационном ударе по российским спортсменам на Олимпийских играх.

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Байрамян назвал лучшего игрока РПЛ
Байрамян назвал Глушенкова лучшим в РПЛ
05 августа 2024, 21:17

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал мнение о том, что спортсмен Максим Глушенков является лучшим игроком РПЛ.
«Можно ли назвать Глушенкова лучшим игроком Российской премьер-лиги на данный момент? Судя по тому, что все про него спрашивают, говорят, человек делает дубли, хет-трики, отдает ассисты — думаю, да. Сейчас он лучший игрок РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Байрамян.

Напомним, футболист Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей.

Ранее бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча обеих команд, отметив, что в фаворитах у него всё-таки красно-белые.

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#рпл
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Тренер Балахнин назвал основные козыри «Зенита»
05 августа 2024, 21:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отнёс к главным достоинствам «Зенита» в этом сезоне быстроту и мотивацию игроков.
«Зенит» великолепно готов физически, это бросается в глаза. Игроки стали быстрее, мобильнее, мотивированнее. Глушенков добавил им новых красок. Но и стержневые игроки «Зенита» — Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сантос — сейчас выглядят очень хорошо. Они играют сильнее. И хотел бы отметить оборону петербуржцев. Все сейчас говорят о том, как и сколько «Зенит» забивает, но они ноль пропустили за три игры. Это очень важный фактор успеха», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Балахнин.

Он добавил, что игроки команды на поле более ответственно относятся к игре, что видно.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявлял, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.

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#тренер
#игры
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Гаджиев озвучил один из тормозов российского футбола
05 августа 2024, 20:01

Фото: iStock/MihailDechev

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение о том, что судейство является одним из тормозов в российском футболе.
Так он прокомментировал поражения команды в матче третьего тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Система в конечном итоге приводит к тому, что у судей слишком много прав и невысокая мера ответственности. Это один из тормозов российского футбола. Пока не будет должного уровня квалификации и объективности, ничего не изменится. Никто не говорит, что у судей нет права на ошибку. Оно есть у всех, но мера дозволенности должна быть другой», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.

А нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.

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#матч
#рпл
#футбол
#спорт
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Агент Ботев: Блэйз рассматривает трудоустройство в России
05 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Хоккейный агент Иван Ботев заявил, что экс-нападающий «Сент-Луиса» Самуэль Блэйз рассматривает возможность трудоустройства в России.
Агент отметил, что хоккеист мог бы быть одним из ведущих игроков КХЛ.

«Мы рассматриваем варианты трудоустройства в России. Обратились в несколько клубов лиги, но этот процесс требует определённого количества времени. Это парень, который один раз попав в НХЛ, больше оттуда не уезжал. У него были разные амплуа и роли в «Рейнджерс» и «Сент-Луисе», но в КХЛ он намерен показать себя во всей красе. Считаю, Сэми способен выйти на большие роли, проявить своё мастерство и быть заметным, одним из ведущих игроков КХЛ», —прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ботев.

По его словам, спортсмен пока мало знает о России, однако интересуется ею и уже стремится к изучению наше страны.

До этого исследование издания «Петербургский дневник» и системы «Медиалогия» показало, что чаще всего цитировали СМИ во втором квартале этого года спортивных деятелей, в той или иной степени представляющих футбольный клуб «Зенит». Спортивный комментатор Алексей Меньшов прокомментировал такую ситуацию.

«Это время футбола, поэтому в рейтинге нет ни фигуристов, ни фигуристок. В апреле и мае «Зенит» вёл борьбу за золотые медали, стремился продлить свою чемпионскую серию, повторить рекорд «Спартака». Впервые за несколько сезонов в российском футболе было высочайшее напряжение до последнего тура. Задачи удалось решить с огромным трудом, при помощи большой доли везения», – объяснил в беседе с «Петербургским дневником» Меньшов.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявлял, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.

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#сми
#спортсмен
#футбол
#хоккей
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Кубок Александра Овечкина собрал в Подмосковье 16 хоккейных команд
05 августа 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске на ледовой арене имени Владимира Петрова торжественно открыли Кубок Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных команд. Турнир продлится до 10 августа, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На соревнованиях выступают 16 сильнейших хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана. Матчи «Кубка Овечкина» будут проходить на ледовых аренах «Мытищи» и «Красногорск Арена им. В. Петрова». 5-7 августа состоятся игры группового этапа, 8 и 9 августа – матчи четвертьфинала и полуфинала. Финалы пройдут 10 августа. Следить за онлайн-трансляциями встреч можно по сылке.

«Кубок Александра Овечкина» шесть лет назад начинался как локальное мероприятие, в котором участвовали воспитанники подмосковных спортивных школ. Сегодня это масштабное событие международного уровня. В этом году мы увеличили количество участников. В Подмосковье собрались 16 команд со всей России, из Белоруссии и Казахстана. Впервые проводим соревнования на двух аренах. Эти соревнования – возможность для детей встретить своих кумиров и начать путь в большом спорте», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
В заключительный день турнира, 10 августа, состоится матч-противостояние Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова. Кроме того, уже второй год подряд в последний день «Кубка Александра Овечкина» пройдёт финал турнира по киберхоккею Ovi Cyber Cup. Победитель и призёры определятся в специальной игровой зоне на арене «Мытищи».

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