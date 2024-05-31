В четырёх округах Подмосковья пройдёт факельная эстафета

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Факельная эстафета «Бег Гармонии» будет проходить на территории четырёх округов Московской области — Можайского, Наро-Фоминского, Чехова и Серпухова — с 3 по 6 июня, об этом водителей предупредили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Забег будет проводиться без ограничения или запрещения штатного дорожного движения, при этом мероприятие будут сопровождать сотрудники региональной Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.Водителей просят быть крайне внимательными, строго соблюдать ПДД и заранее планировать свой маршрут.
«Бег Гармонии» — международная факельная эстафета, её цель — развивать дружбу и взаимопонимание в мире. В России эта эстафета проводится с 1991 года. В этом году западная ветка эстафеты стартует 31 мая в Москве и завершится 12 июня в Смоленске.
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