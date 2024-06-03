В Подмосковье прошел первый заплыв Кубка чемпионов Swimcup

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Более 350 пловцов вышли на старт первого подмосковного заплыва Кубка чемпионов Swimcup на Корневском карьере. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились в городском округе Люберцы.
Следующий старт состоится 8 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе.
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«На дистанции 1000 метров первое место занял Денис Гладченко. «Серебро» абсолютного зачёта досталось Анне Артемовой. В заплыве на 2000 метров в второе время показала Наталия Курдченко, третье – Анна Акиндеева, четвертое – Елена Степанова. И на первую ступень пьедестала поднялся Дмитрий Иванов, показав результат 14 минут 46 секунд. На дистанции 3000 метров Даниил Серебренников занял третье место. Первой среди женщин стала Софья Коваль», — поделились результатами подмосковных спортсменов в министерстве.
Следующий старт состоится 8 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе.
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Мира Полтева