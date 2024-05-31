Стартовал первый день парусной регаты в Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Московской области стартовала международная парусная регата. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Открытия стартового этапа международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 — регата имени Игоря Ченцова прошло в акватории Пироговского водохранилища.
В турнире принимают участие яхтсмены из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии.
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«Сегодняшний старт регаты открыл не только сезон в парусном спорте, но и спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Для нас огромная честь, что он проходит именно на территории Московской области. Хочу от имени губернатора Московской области Андрея Воробьёва пожелать всем участникам регаты удачи», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.
В турнире принимают участие яхтсмены из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии.
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Мира Полтева