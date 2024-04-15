«Чеховские медведи» завоевали бронзу Кубка России по гандболу

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов
Подмосковный клуб «Чеховские медведи» стал бронзовым призёром Кубка России по гандболу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Чехов. «Финал четырёх» соревнований мужских команд завершился в Перми.
В матче второго дня чеховцы обыграли краснодарский «СКИФ» со счётом 41:25 (21:12). Однако главный трофей в итоге забрал московский ЦСКА, которому чеховцы уступили в полуфинале два мяча – 22:24 (10:13). В напряжённом решающем матче армейская команда сломила сопротивление «Пермских медведей» и впервые в истории выиграла Кубок России.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов
Таким образом, действующие обладатели трофея «Чеховские медведи» не сумели отстоять кубок и завершили турнир на третьем месте.
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов
Таким образом, действующие обладатели трофея «Чеховские медведи» не сумели отстоять кубок и завершили турнир на третьем месте.
«Впереди у нас четвертьфинал чемпионата России, будем готовиться к нему. Работать есть над чем. В самых важных играх необходимо избежать ошибок, которые допустили в Перми»», – поделился планами главный тренер «медведей» Владимир Максимов.Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов
По итогам турнира лучшим игроком у чеховцев был признан линейный Александр Ермаков. Ему же достался и приз зрительских симпатий.
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Лора Луганская