Сборная Московской области выиграла чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсмены выиграли общекомандный зачёт чемпионата и первенства Центрального федерального округа по кикбоксингу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Второе и третье командные места заняли сборные Белгородской и Рязанской областей. Соревнования прошли в Одинцовском городском округе в дисциплинах лоу-кик, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольных композициях. В них приняли участие 500 спортсменов из 14 регионов России», – отметили в ведомстве.Там добавили, что турнир являлся отборочным на чемпионат и первенство России, которые пройдут 16-23 мая в дагестанском Каспийске.
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