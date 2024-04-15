Представительницы Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве России по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые и одну бронзовую медаль выиграли спортсменки из Московской области на первенстве России по боксу среди девушек 15-16 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Награды высшей категории принесли в копилку Московской области юная жительница Ногинска Анна Меечко, выступавшая в весовой категории 66 килограммов, Ксения Андреева из Чехова в весовой категории 52 килограмма и Ксения Вишневская из Королёва в весовой категории 48 килограммов», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль соревнований завоевала жительница Клина Ксения Егоркина в весовой категории 70 кг. В целом по итогам первенства страны команда Московской области вошла в пятёрку лучших.
Турнир проводился в Осташкове Тверской области, участниками соревнований стали 223 спортсменки из 72 регионов.
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