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Представительницы Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве России по боксу

15 апреля 2024, 11:11
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и одну бронзовую медаль выиграли спортсменки из Московской области на первенстве России по боксу среди девушек 15-16 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Награды высшей категории принесли в копилку Московской области юная жительница Ногинска Анна Меечко, выступавшая в весовой категории 66 килограммов, Ксения Андреева из Чехова в весовой категории 52 килограмма и Ксения Вишневская из Королёва в весовой категории 48 килограммов», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль соревнований завоевала жительница Клина Ксения Егоркина в весовой категории 70 кг. В целом по итогам первенства страны команда Московской области вошла в пятёрку лучших.



Турнир проводился в Осташкове Тверской области, участниками соревнований стали 223 спортсменки из 72 регионов.

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«Чеховские медведи» завоевали бронзу Кубка России по гандболу
15 апреля 2024, 12:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» стал бронзовым призёром Кубка России по гандболу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Чехов. «Финал четырёх» соревнований мужских команд завершился в Перми.
В матче второго дня чеховцы обыграли краснодарский «СКИФ» со счётом 41:25 (21:12). Однако главный трофей в итоге забрал московский ЦСКА, которому чеховцы уступили в полуфинале два мяча – 22:24 (10:13). В напряжённом решающем матче армейская команда сломила сопротивление «Пермских медведей» и впервые в истории выиграла Кубок России.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Таким образом, действующие обладатели трофея «Чеховские медведи» не сумели отстоять кубок и завершили турнир на третьем месте.
«Впереди у нас четвертьфинал чемпионата России, будем готовиться к нему. Работать есть над чем. В самых важных играх необходимо избежать ошибок, которые допустили в Перми»», – поделился планами главный тренер «медведей» Владимир Максимов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов
По итогам турнира лучшим игроком у чеховцев был признан линейный Александр Ермаков. Ему же достался и приз зрительских симпатий.

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#гандбол
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Подмосковные спортсменки выиграли чемпионат России по кёрлингу
15 апреля 2024, 09:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсменки выиграли чемпионат России по кёрлингу
«В финале чемпионата подмосковные спортсменки — Дарья Стексова, Александра Мельникова, Ирина Рязанова, Дарья Морозова и Анастасия Мельников — обыграли команду из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
В борьбе за серебро представительницы Санкт-Петербурга обыграли команду Краснодарского края.

Чемпионат России по кёрлингу среди женских команд проводился на спортивной арене «Айсберг», расположенной в Краснодарском крае. В министерстве также отметили, что представительница Московской области Ирина Рязанова по итогам голосования завоевала награду «За спортивное мастерство».

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#спорт
#кёрлинг
#чемпионат россии
#московская область
#подмосковье
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«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу
«Байер» разгромил «Вердер» и впервые стал чемпионом Германии по футболу
14 апреля 2024, 20:39

Фото: iStock/Rost-9D

Впервые в своей истории «Байер» из Леверкузена стал чемпионом Германии по футболу, разгромив «Вердер» в матче 29-го тура Бундеслиги.
Встреча, проходившая в Леверкузене, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Виктор Бонифасе и Гранит Джака забили по одному мячу (25-я и 60-я минуты соответственно), а Флориан Вирц оформил хет-трик (в 68-й, 83-й и 90-й минутах).

«Байер» досрочно завоевал чемпионство в сезоне-2023/24. Ранее клуб пять раз оказывался во второй позиции в Бундеслиге (в сезоны 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02 и 2010/11). Набрав 79 очков, команда из Леверкузена уверенно лидирует за пять туров до завершения сезона.

Ближайшие преследователи, «Бавария» из Мюнхена и «Штутгарт», имеют по 63 очка, что исключает для них математические шансы на чемпионство в текущем сезоне. Ранее «Бавария» доминировала в Бундеслиге, выигрывая титул 11 лет подряд, начиная с сезона 2012/13.

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«Балтика» установила рекорд РПЛ в XXI веке в матче с «Ахматом»
«Балтика» разгромила «Ахмат» со счётом 7:1
13 апреля 2024, 22:03

Фото: iStock/master1305

«Балтика» одержала победу над «Ахматом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошёл на стадионе в Грозном и завершился со счётом 7:1 в пользу гостей. У «Балтики» отличились Анхело Энрикес, Юрий Ковалёв, Виталий Лисакович, Максим Кузьмин и Алекс Фернандес, оформивший хет-трик. Единственный гол у «Ахмата» был забит Святославом Ковачёвым.

Отмечается, что первые пять голов были забиты в первом тайме. Это стало рекордом РПЛ в XXI веке. «Балтика» стала первой командой, которой удалось за первую половину игры забить сразу пять мячей.

Победа принесла калининградской команде новое место в турнирной таблице РПЛ. С последней 16-ой строчки «Балтика» поднялась на 12-ую. В их активе 20 очков. «Ахмат» с тем же количеством очков располагается на 14-ом месте.

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«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
13 апреля 2024, 18:24

Фото: iStock/Pixfly

Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 76-й минуте защитником «Сочи» Яхьей Аттийят-Аллой.

В итоге, после 22 матчей в рамках РПЛ «Спартак» расположился на шестой строчке турнирной таблицы с 35 очками. Команда «Сочи» является аутсайдером РПЛ и занимает 15-е, предпоследнее, место с 18 очками. Первую строчку таблицы занимает петербургский ФК «Зенит», который набрал 44 очка.

Следующий матч «Спартака» пройдёт в Ростове-на-Дону, где команда сыграет на домашнем стадионе «Ростова». А «Сочи» отправится в Грозный на матч с «Ахматом». Оба матча состоится 21 апреля.

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#спартак
#сочи
#футбол
#рпл
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Семья подмосковных дзюдоистов Чаплыгиных получила золотые знаки ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт»
12 апреля 2024, 20:27

Семью из Сергиева Посада наградили золотыми знаками Всероссийского комплекса ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Золотые знаки от имени министра спорта России Олега Матыцина вручили Николаю и Татьяне Чаплыгиным, а также их детям-школьникам Даниилу и Марии. Семья ведёт активный образ жизни, ежедневно занимается физкультурой и спортом, участвует в соревнованиях по дзюдо», – говорится в сообщении.
Супруги Чаплыгины успешно сдали нормативы 12-й ступени комплекса ГТО, а юные спортсмены Даниил и Мария справились с нормативами второй и третьей ступеней.

Торжественная церемония состоялась в Гостином дворе в Москве во время традиционного форума «Мы вместе. Спорт». По данным министерства, сейчас в выполнение комплекса ГТО вовлечено более 16% населения страны – более 22,5 млн россиян. Свыше 10 млн уже получили знаки отличия.

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#московская область
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Украина призвала не допускать российских борцов к Олимпиаде в Париже
НОК Украины призвал не допускать российских борцов к Олимпиаде-2024 в Париже
12 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/Vitalij Sova

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины на своём сайте опубликовал заявление о выступлении российских и белорусских борцов на Олимпийских играх-2024.
Так, спортсменов призвали не допустить на соревнования из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки спецоперации ВС РФ на Украине. Соответствующие меры НОК потребовал принять от Международного олимпийского комитета (МОК).

В апреле 2023 года объединённый мир борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Для этого им необходимо соблюдать рекомендации МОК.

По решению олимпийского комитета, российские и белорусские борцы смогут принять участие в Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом олимпиаду пропустят атлеты, поддерживающие СВО на Украине и имеющие связи с армией или органами безопасности России и Белоруссии.

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#украина
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#белоруссия
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#олимпиада 2024
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Сборная Московской области выиграла чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу
12 апреля 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены выиграли общекомандный зачёт чемпионата и первенства Центрального федерального округа по кикбоксингу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Второе и третье командные места заняли сборные Белгородской и Рязанской областей. Соревнования прошли в Одинцовском городском округе в дисциплинах лоу-кик, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольных композициях. В них приняли участие 500 спортсменов из 14 регионов России», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что турнир являлся отборочным на чемпионат и первенство России, которые пройдут 16-23 мая в дагестанском Каспийске.

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#спорт
#минспорт мо
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#первенство
#цфо
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#московская область
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#подмосковье
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Булыкин назвал условия прогресса Худякова
Булыкин: Прогресс будет виден при большем игровом времени
12 апреля 2024, 17:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что вратарь команды Даниил Худяков сможет достичь больших результатов при увеличении игрового времени.
«Худяков ещё молод, но у него за плечами уже есть хорошие игры. Я бы сказал, что это качественный голкипер. Не хватает стабильности из-за возраста, ему нужно набраться опыта. Будет ли он прогрессировать в «Динамо»? Если у него будет игровое время, то да. Но он может прогрессировать и в «Локомотиве», если регулярно будет выходить на поле», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Педро. Специалист отметил, что у спортсмена высокий потенциал.

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