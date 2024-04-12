Семья подмосковных дзюдоистов Чаплыгиных получила золотые знаки ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт»

Семью из Сергиева Посада наградили золотыми знаками Всероссийского комплекса ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Золотые знаки от имени министра спорта России Олега Матыцина вручили Николаю и Татьяне Чаплыгиным, а также их детям-школьникам Даниилу и Марии. Семья ведёт активный образ жизни, ежедневно занимается физкультурой и спортом, участвует в соревнованиях по дзюдо», – говорится в сообщении.Супруги Чаплыгины успешно сдали нормативы 12-й ступени комплекса ГТО, а юные спортсмены Даниил и Мария справились с нормативами второй и третьей ступеней.
Торжественная церемония состоялась в Гостином дворе в Москве во время традиционного форума «Мы вместе. Спорт». По данным министерства, сейчас в выполнение комплекса ГТО вовлечено более 16% населения страны – более 22,5 млн россиян. Свыше 10 млн уже получили знаки отличия.
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