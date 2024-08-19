«Чеховские медведи» завоевали Кубок губернатора Московской области

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный клуб «Чеховские медведи» стал победителем международного турнира за Кубок губернатора Московской области по гандболу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«За трофей турнира сражались четыре команды из России, Белоруссии и Ирана: «Чеховские медведи», «Пермские медведи», «СКА-Минск» и «Табас». За подмосковным клубом в итоговой турнирной таблице расположились «Пермские медведи». Замкнули тройку призёров гандболисты из Минска», – говорится в сообщении.Самым ценным игроком турнира был признан разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов.
Кубок губернатора Московской области проходил с 16 по 18 августа на домашней арене «Чеховских медведей» – во дворце спорта «Олимпийский» им. В. Максимова.
Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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