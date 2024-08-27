«Чеховские медведи» завоевали медаль турнира SEHA – Gazprom League

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль турнира SEHA – Gazprom League выиграли гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за третье место команда «Чеховские медведи» сразилась с игроками греческого клуба АЕК и победила со счётом 26:24 (16:13)», — говорится в сообщении.Отмечается, что счёт открыла греческая команда. Представители Подмосковья сумели быстро отыграться, но в начале встречи были в роли догоняющих. Однако уже в первом тайме они изменили ход игры и вырвались вперёд. В ходе матча инициатива ещё несколько раз переходила то к одной, то к другой команде, но в результате «Чеховские медведи» доказали своё превосходство и получили заслуженную медаль.
Игры финала SEHA — Gazprom League проходили в городе Болу в Турции.
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