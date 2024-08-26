Злодеев поделился впечатлениями по итогу Кубка Блинова

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Нападающий «Авангарда» Дмитрий Злодеев подвёл итоги Кубка Блинова и отметил положительные впечатления от соревнований.
«Впечатления от турнира положительные. Отработали на играх то, что делали на тренировках. В каких-то матчах мы проиграли. Но главное, что у нас был прогресс от игры к игре. Каждый понимает, что предсезонные игры закончились. К первому матчу чемпионата надо быть готовым на 100%. Атмосфера на турнире была потрясающая, благодарю болельщиков», – рассказал в беседе с «РБ Спорт» Злодеев.
Он подчеркнул, что на каждой игре чувствовалась поддержка зрителей, что очень ценно.
Ранее нападающий «Авангарда» Марк Верба заявил о том, что лидер команды Владимир Ткачев обладает уникальным талантом.
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