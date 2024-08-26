Верба заявил об уникальном таланте Ткачева

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Нападающий «Авангарда» Марк Верба заявил о том, что лидер команды Владимир Ткачев обладает уникальным талантом.
Так он прокомментировал и охарактеризовал игру спортсмена.
Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина.
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«За счёт таланта и колоссального количества работы. По мне, это тот хоккеист, который отличается в плане одарённости от всех остальных. Такие рождаются иногда. Он видит какие-то вещи немножко по-другому, нежели мы. Для него все это дается легче. Там, где я не вижу какой-то передачи, он видит три. Поэтому он действительно талант и работоспособный парень», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Верба.
Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина.
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Мелисса Тимофеева