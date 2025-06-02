Челябинский «Трактор» продлит контракты с Дер-Аргучинцевым и Мыльниковым
Нападающий Семён Дер-Аргучинцев в ближайшее время подпишет однолетний контракт с «Трактором», по которому заработает 50 миллионов рублей.
Также сообщается, что голкипер Сергей Мыльников подпишет двухлетнее соглашение с челябинским хоккейным клубом, по которому в каждом сезоне получит 12 миллионов рублей, пишет Metaraitings.
Напомним, что в сезоне-24/25 у 24-летнего Дер-Аргучинцева 59 матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, а также 30 очков при показателе полезности «+7».
В рамках плей-офф хоккеист провёл 19 встреч и набрал 12 балов за результативность с полезностью «+6».
У 25-летнего Мельникова в активе 21 матч в регулярном чемпионате, а также 14 побед с коффициентом надёжности 2,30 и процентом отражённых бросков 92,0.
В рамках плей-офф голкипер сыграл три поединка и одержал одну победу с коэффициентом надёжности 1,52 и процентом отражённых бросков 92,9.
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