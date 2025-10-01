«Чем больше обойма, тем лучше»: Ньямси раскрыл козырь «Локомотива»
Ньямси: Пруцев усилит «Локомотив» и сделает команду более вариативной
Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о новичке команды Даниле Пруцеве после победы над «Рубином» со счётом 1:0.
В беседе с «Metaratings.ru» Ньямси заявил, что Пруцев усилит состав «железнодорожников».
«Пруцев — действительно сильный футболист. Он хорошо перемещается и действует на поле. Данил всё время открывается, чтобы получить пас. Пруцев — хорошее подспорье для команды, он усилит нас, сделает более вариативными. Чем больше обойма, тем лучше», — высказался футболист.Данил Пруцев перешёл в «Локомотив» из «Спартака» 28 августа по арендному соглашению, которое действует до конца сезона. В текущем розыгрыше 25-летний полузащитник уже провёл пять матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Рыночная стоимость футболиста, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в 3,5 миллиона евро.