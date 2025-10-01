«Чем больше обойма, тем лучше»: Ньямси раскрыл козырь «Локомотива»

01 октября 2025, 14:08

Ньямси: Пруцев усилит «Локомотив» и сделает команду более вариативной

Фото: Istock/Pixfly

Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о новичке команды Даниле Пруцеве после победы над «Рубином» со счётом 1:0.





В беседе с «Metaratings.ru» Ньямси заявил, что Пруцев усилит состав «железнодорожников».

«Пруцев — действительно сильный футболист. Он хорошо перемещается и действует на поле. Данил всё время открывается, чтобы получить пас. Пруцев — хорошее подспорье для команды, он усилит нас, сделает более вариативными. Чем больше обойма, тем лучше», — высказался футболист.

