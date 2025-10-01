Вуячич объявил кандидата в лидеры «Рубина»
Вуячич: Кузяев может стать лидером «Рубина»
Защитник «Рубина» Игор Вуячич поделился мнением о новичке команды Далере Кузяеве после матча с «Локомотивом».
В беседе с «Metaratings.ru» Вуячич заявил, что Кузяеву необходимо продолжать тренировки.
«Кузяеву ещё нужно тренироваться, чтобы быть в форме на 100%. В матче с «Локомотивом» Далер показал качество, хорошую работу с мячом. Он поможет нам в этом сезоне. Кузяев может стать лидером «Рубина», — высказался защитник.Далер Кузяев, которому 32 года, 24 сентября заключил соглашение с казанским клубом до конца сезона 2025/26. В матче с «Локомотивом» он дебютировал за новую команду, выйдя на замену в перерыве вместо Велдина Ходжи.
Его статистика в этой встрече не включает результативные действия. После десяти туров нынешнего чемпионата «Рубин» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 15 очков.