Губерниев: «Динамо» перестало штормить, и это прекрасно

30 сентября 2025, 18:05

Фото: iStock/Rost-9D

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев назвал прекрасным тот факт, что московское «Динамо» перестало штормить под руководством главного тренера Валерия Карпина. Такое заявление журналист сделал после победы «бело-голубых» над «Крыльями Советов» (3:2).





Напомним, что встреча команд состоялась 26 сентября в рамках проведения десятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).





«Динамо» перестало штормить, и это прекрасно — так и должно быть. Было бы странно, если «Динамо» Карпина бесконечно штормило. Мы ждём сильное «Динамо», чтобы нам было интересно — и поклонникам клуба, и противникам. «Динамо» — это класс, «Динамо» — это сила, особенно в нынешнем состоянии», — сказал Губерниев Metaratings.ru.