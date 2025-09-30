Тренер Ташуев назвал «явного фаворита» в текущем сезоне РПЛ

30 сентября 2025, 16:04

Тренер Ташуев назвал «ЦСКА» лидером чемпионской гонки в текущем сезоне

Фото: iStock/Pixfly

Российский тренер Сергей Ташуев назвал «ЦСКА» основным претендентом на чемпионство в текущем сезоне. Об этом он заявил в интервью Metaratings.ru.





По мнению специалиста, «армейцы» являются «явным фаворитом», поскольку возглавляют таблицу. Он также положительно оценил игру «Зенита», который «нащупал свой футбол», правильно расставил состав и схему. По его словам, «сине-бело-голубые» могут оказаться на первой строчке, если у клуба «не будет травм».

«Ситуация уникальная: пять клубов наверху, плюс «Балтика», и три команды, у которых по 15 очков — московское «Динамо», «Ахмат» и «Рубин». А это всего шесть очков до первого места. Кто будет явным лидером, пока не ясно», — сказал собеседник издания.