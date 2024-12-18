Чемпион АСА Гончаров защитит титул против Вахаева

Фото: iStock/maria zheleznova
Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров проведет следующую защиту титула против предыдущего обладателя пояса Алихана Вахаева. Об этом сообщает MMA.Metaratings.ru со ссылкой на источники.
Поединок, как отмечается, пройдет в следующем году. Бойцы встретятся 22 февраля в Москве на турнире ACA 184. Бой станет последним по контракту Гончарова с российской лигой.
Напомним, предыдущий поединок бойцов прошел полтора года назад — в марте 2023. Тогда Гончаров одержал победу над Вахаевым судейским решением.
Читайте также:
Бывший чемпион Bellator Корешков назвал Шлеменко фаворитом в бою с Исмаиловым
Царукяна назвали сильнейшим противником Махачева
Виктор Немков: третий бой Вадима Немкова с Кори Андерсоном пройдет, как и второй
Данил Пономарев