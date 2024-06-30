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Чемпион Европы сборная Италии проиграла в 1/8 Швейцарии и сложила полномочия

30 июня 2024, 08:40
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

На чемпионате Европы по футболу будет новый победитель. Действующий чемпион континента сборная Италии в 1/8 финала проиграла команде Швейцарии 0:2 и сложила свои полномочия.
Перед началом плей-офф итальянцев нельзя было назвать фаворитом в этой паре, передаёт «Спортбокс.ру». Команда под руководством Лучано Спаллетти натужно прошла групповой этап, за три игры достойно сыграв только один тайм против сборной Албании. Испанцы чемпионов Европы просто возили всю игру и выиграли бы крупно, если бы не подвиги вратаря Джанлуиджи Доннарумы. В последней игре против Хорватии итальянцы добыли ничью лишь на восьмой добавленной минуте, отправив домой Модрича и компанию.

Швейцария прошла групповой этап уверенно. Команда на классе обыграла сборную Венгрии, сыграла тактическую ничью с шотландцами, а в заключительном матче хозяйка турнира сборная Германии, которую многие причисляют к главным фаворитам, спаслась от поражения только в добавленное время, благодаря голу Фюллькруга, вышедшего на замену.



В первой игре 1/8 финала Швейцария смотрелась гораздо увереннее команды чемпионов Европы. Швейцарцы владели мячом и преимуществом, причём для этого им не приходилось даже включать дополнительные скорости, они обыгрывали подопечных Спаллетти шагом. В середине первого тайма защитники проспали выпад Эмболо, который вышел на рандеву с Доннарумой, но вратарь в очередной раз выручил Италию.

Фото: istockphoto/Rost-9D

И всё-таки сборная Швейцарии воплотила своё преимущество в гол. Рубен Варгас с левого фланга отдал проникающий пас в штрафную на набегавшего Ремо Фройлера, тот первым касанием подработал мяч, а вторым отправил его в ближний угол ворот Доннарумы. Сразу после перерыва швейцарцы удвоили превосходство в счёте. Теперь уже сам Варгас с угла штрафной прекрасным обводящим ударом поразил верхний угол ворот сборной Италии.

Вскоре после этого у итальянцев был первый и, пожалуй, единственный шанс поразить ворота соперника. И то подарили его швейцарцы — защитник Фабиан Шер, прерывая верховую передачу, угодил мячом в штангу собственных ворот. Больше до конца игры Италия так и не потревожила Яна Зоммера, вратаря сборной Швейцарии. Команда Мурата Якина победила 2:0, а это значит, что в Европе будет новый чемпион.

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#италия
#игры
#швейцария
#футбол
#чемпионат европы
Италия сенсационно проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
29 июня 2024, 21:24

Фото: iStock/FotografieLink

Швейцарская национальная футбольная команда неожиданно победила Италию в 1/8 финала Евро-2024, выбив действующих чемпионов. Матч завершился со счетом 2:0.
«Эта победа — исторический момент для нас. Мы не только пробились в четвертьфинал, но и обыграли одну из сильнейших команд Европы, Италию, впервые за последние десятилетия», — прокомментировал главный тренер швейцарцев Мурат Якин.
Матч транслировался на телеканале Матч ТВ.

На Олимпийском стадионе в Берлине швейцарцы одержали победу со счетом 2:0, что стало их первой победой над Италией за 31 год. В четвертьфинале Швейцария сыграет с победителем матча Англия — Словакия.

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#швейцария
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Получившая допуск к Олимпиаде российская теннисистка пропустит Игры
Получившая допуск к Олимпиаде теннисистска Анна Калинская пропустил Игры
29 июня 2024, 02:52

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анна Калинская, получившая разрешение на участие со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже, передает ​«Матч ТВ».
Тарпищев подчеркнул, что список организаций на данный момент пополнился.

«Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде», — добавил он.

Ранее МОК опубликовал на своем сайте новый список россиян, допущенных к играм в 2024 году. Список состоит из восьми россиян. К нему присоединилась и Калинская.

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Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады после недопуска лидеров
28 июня 2024, 22:57

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Российские дзюдоисты не примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, передает «Матч ТВ».
«Президиум Федерации дзюдо России единогласно решил, что сборная не будет участвовать в Играх в Париже на условиях, предложенных МОК», — заявил Соловейчик.
Он подчеркнул, что из 17 российских дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил только четверых.

28 июня МОК объявил, что на Олимпиаду поедут Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

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Бывший футболист Шишкин раскрыл секрет успеха сборной Грузии на Евро 2024
28 июня 2024, 19:46

Фото: iStock / master1305

Сборная Грузии на чемпионате Европы по футболу удачно использовала шанс, когда португальцы набрали шесть очков и выставили второй состав.
Такое мнение высказал бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин.

Ранее грузинская команда преодолела барьер группового этапа, обыграв в последнем матче соперников из Португалии.
«На групповом этапе грузины прекрасно воспользовались шансом, когда португальцы набрали шесть очков и выставили второй состав. И командной игры у них не получилось. А Грузия просто прекрасно провела матч. Они в первый раз на Евро, и сразу вышли из группы, пусть и с третьего места. Для страны это потрясающий успех», – поделился Шишкин с «РБ Спорт» впечатлениями от игры.
Теперь в 1/8 финала сборная Грузии встретится с командой Испании. Матч начнётся 30 июня в 22:00 мск.

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#спорт
#футбол
#чемпионат европы
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Антон Миранчук отказался играть в любых российских клубах, кроме «Локомотива»
28 июня 2024, 19:31

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

В переговорах между ФК «Локомотив» и полузащитником Антоном Миранчуком по новому контракту вновь наступила пауза. Стороны пока не договорились о новой встрече.
«Третья встреча по обсуждению контракта ещё не назначена. Миранчуком интересовались другие российские клубы. Но до предложений дело не дошло, так как футболист дал понять, что не готов играть в России нигде, кроме «Локомотива». 28-летний полузащитник рассматривает только лишь варианта: продлить контракт с «железнодорожниками» или продолжить карьеру за рубежом», – сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на собственные источники.
Миранчук – воспитанник «Локомотива». Он провел за команду 217 официальных матчей, забив 51 гол и отдав 34 голевые передачи.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что клуб предложили футболисту контракт на два сезона с зарплатой 1,5 млн евро в год. Это в полтора раза меньше его предыдущего заработка. Сам спортсмен хочет получать по 2 млн евро в течение трёх лет.

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#контракт
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Показ Евро-2024 в России собрал большой рейтинг, несмотря на недовольство экспертов
28 июня 2024, 17:15

Фото: iStock / FotografieLink

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов раскритиковал показ на телеканале «Матч ТВ» игр чемпионата Европы по футболу 2024 года. По его словам, сейчас не время транслировать турниры, куда не допущены российские команды. К нему присоединились и другие эксперты, а также депутаты.
Однако рейтинги говорят о том, что даже без участия отечественной сборной телеканал собирает большие просмотры.
«Все 17 встреч, которые показывал «Матч ТВ» с 14 по 23 июня, попали в топ-100 самых рейтинговых трансляций в категории «Россия 4 » в городах с населением свыше 100 тыс. жителей. Наиболее рейтинговая пара первых двух туров – Испания и Италия. Среди самой массовой аудитории (4 ) она показала результат в 2,3 при доле в 14,1. То есть, каждый седьмой зритель в стране, включивший в четверг вечером телевизор, смотрел эту игру», – сообщает Metaratings.ru на основе данных Mediascope.
Лишь одна трансляция матча собрала рейтинг менее 1,6 – игра Словении и Дании в воскресенье, 16 июня. Зато рейтинг у следующего матча – между Англией и Сербией – вырос до 1,7.

В последний раз такой успех телеканал продемонстрировал во время чемпионата мира 2022.

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#футбол
#чемпионат европы
#телевидение
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Бадминтонисты Подмосковья выиграли семь наград первенства РФ по спорту лиц с ПОДА
28 июня 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Все три золотые медали в копилку сборной Московской области положил Андрей Васин из Егорьевска: он показал лучшие результаты в одиночном, парном и смешанном разряде», — говорится в сообщении.
Серебряные награды завоевали подмосковные бадминтонистки Софья Кислова в одиночном разряде класса «SL4» и Анастасия Панченко в одиночных соревнованиях в классе «WH2». Кроме того, Софья Кислова вместе с ещё одной представительницей Подмосковья Ксенией Лонкиной завоевали бронзу в парном разряде среди девушек в классах «SL3-SU5».

А вторую бронзовую медаль подмосковной команды выиграли Дмитрий Ткачук и Андрей Кудинов в парном зачёте в классах «SL3-SL4».

По итогам первенства сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачёте. На первое место вышла сборная Чувашии, замкнула тройку лидеров команда Татарстана.

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#московская область
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В Дубне состоится футбольный матч в рамках проекта «Выходи во двор»
28 июня 2024, 16:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Звёзды футбола встретятся со спортсменами и болельщиками Дубны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Александр Филимонов и Дмитрий Аленичев — капитан команды «Легенды футбола». Дмитрий Аленичев — победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА. 13 июля пятеро из них приедут в Дубну, чтобы сыграть с местными жителями на стадионе «Волна».

«Игру будут комментировать легендарный ведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов. По доброй традиции футболисты из команды легенд проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций. Все желающие смогут поучаствовать в автограф-сессии и выиграть призы», — поделились в пресс-службе.

Проект «Выходи во двор» был запущен по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. С момента запуска команда легенд провела более 30 матчей с любительскими командами Подмосковья.

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Комментатор Губерниев призвал допущенных спортсменов ехать на Олимпиаду
28 июня 2024, 15:41

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Российские спортсмены, получившие допуск на Олимпийские игры, должны ехать в Париж.
Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Если есть возможность ехать и выступать, при наличии допуска надо это делать. Но ситуация непростая. Увы, ограничения в отношении российского спорта в последние годы вводят разные федерации. Всплывают какие-то дисквалификации. Вспомните, как в 2016-м в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро трепали нервы Юлии Ефимовой. Тогда ей не позволили выиграть золотую медаль. Но выбирать не приходится, повлиять на ситуацию мы не можем», – сказал Губерниев RT.
Он выразил надежду на то, что спортсмены, настроенные поехать в Париж, получат допуск. Комментатор пообещал болеть за тех, кто получит право выступить на Играх.

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