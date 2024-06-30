Чемпион Европы сборная Италии проиграла в 1/8 Швейцарии и сложила полномочия

Фото: istockphoto/FotografieLink
На чемпионате Европы по футболу будет новый победитель. Действующий чемпион континента сборная Италии в 1/8 финала проиграла команде Швейцарии 0:2 и сложила свои полномочия.
Перед началом плей-офф итальянцев нельзя было назвать фаворитом в этой паре, передаёт «Спортбокс.ру». Команда под руководством Лучано Спаллетти натужно прошла групповой этап, за три игры достойно сыграв только один тайм против сборной Албании. Испанцы чемпионов Европы просто возили всю игру и выиграли бы крупно, если бы не подвиги вратаря Джанлуиджи Доннарумы. В последней игре против Хорватии итальянцы добыли ничью лишь на восьмой добавленной минуте, отправив домой Модрича и компанию.
Швейцария прошла групповой этап уверенно. Команда на классе обыграла сборную Венгрии, сыграла тактическую ничью с шотландцами, а в заключительном матче хозяйка турнира сборная Германии, которую многие причисляют к главным фаворитам, спаслась от поражения только в добавленное время, благодаря голу Фюллькруга, вышедшего на замену.
В первой игре 1/8 финала Швейцария смотрелась гораздо увереннее команды чемпионов Европы. Швейцарцы владели мячом и преимуществом, причём для этого им не приходилось даже включать дополнительные скорости, они обыгрывали подопечных Спаллетти шагом. В середине первого тайма защитники проспали выпад Эмболо, который вышел на рандеву с Доннарумой, но вратарь в очередной раз выручил Италию.
Фото: istockphoto/Rost-9D
И всё-таки сборная Швейцарии воплотила своё преимущество в гол. Рубен Варгас с левого фланга отдал проникающий пас в штрафную на набегавшего Ремо Фройлера, тот первым касанием подработал мяч, а вторым отправил его в ближний угол ворот Доннарумы. Сразу после перерыва швейцарцы удвоили превосходство в счёте. Теперь уже сам Варгас с угла штрафной прекрасным обводящим ударом поразил верхний угол ворот сборной Италии.
Вскоре после этого у итальянцев был первый и, пожалуй, единственный шанс поразить ворота соперника. И то подарили его швейцарцы — защитник Фабиан Шер, прерывая верховую передачу, угодил мячом в штангу собственных ворот. Больше до конца игры Италия так и не потревожила Яна Зоммера, вратаря сборной Швейцарии. Команда Мурата Якина победила 2:0, а это значит, что в Европе будет новый чемпион.
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Швейцария прошла групповой этап уверенно. Команда на классе обыграла сборную Венгрии, сыграла тактическую ничью с шотландцами, а в заключительном матче хозяйка турнира сборная Германии, которую многие причисляют к главным фаворитам, спаслась от поражения только в добавленное время, благодаря голу Фюллькруга, вышедшего на замену.
В первой игре 1/8 финала Швейцария смотрелась гораздо увереннее команды чемпионов Европы. Швейцарцы владели мячом и преимуществом, причём для этого им не приходилось даже включать дополнительные скорости, они обыгрывали подопечных Спаллетти шагом. В середине первого тайма защитники проспали выпад Эмболо, который вышел на рандеву с Доннарумой, но вратарь в очередной раз выручил Италию.
Фото: istockphoto/Rost-9D
И всё-таки сборная Швейцарии воплотила своё преимущество в гол. Рубен Варгас с левого фланга отдал проникающий пас в штрафную на набегавшего Ремо Фройлера, тот первым касанием подработал мяч, а вторым отправил его в ближний угол ворот Доннарумы. Сразу после перерыва швейцарцы удвоили превосходство в счёте. Теперь уже сам Варгас с угла штрафной прекрасным обводящим ударом поразил верхний угол ворот сборной Италии.
Вскоре после этого у итальянцев был первый и, пожалуй, единственный шанс поразить ворота соперника. И то подарили его швейцарцы — защитник Фабиан Шер, прерывая верховую передачу, угодил мячом в штангу собственных ворот. Больше до конца игры Италия так и не потревожила Яна Зоммера, вратаря сборной Швейцарии. Команда Мурата Якина победила 2:0, а это значит, что в Европе будет новый чемпион.
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Александр Бойцов