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Грузия сенсационно обыграла Португалию 2:0 и вышла в 1/8 Евро-2024

27 июня 2024, 09:28
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап и настала пора матчей на вылет. Главную сенсацию турнира в своей группе сотворила дебютант Евро сборная Грузии, обыгравшая со счётом 2:0 команду Португалии с самим Криштиану Роналду.
Тренер португальцев Роберто Мартинес кардинально поменял состав, дав отдохнуть многим ведущим футболистам, ведь его команда после двух побед на старте обеспечила себе выход в плей-офф, причём с первого места, пишет «Спортбокс.ру». Для грузин только победа над Португалией давала шанс на продолжение борьбы на турнире. И они её добились, сотворив пока главную сенсацию чемпионата. Ведь, несмотря на отсутствие большинства ключевых игроков, легенда сборной Португалии, вечно голодный до голов Криштиану Роналду был на поле.

Но главным героем матча стал не звёздный португалец. Можно назвать самыми яркими игроками встречи Хвичу Кварацхелию, забившего гол в дебюте и раз за разом накручивавшего соперников искромётным дриблингом, или вратаря Георгия Мамардашвили, сделавшего несколько впечатляющих сейвов. Но прежде всего победила именно Команда. Грузины играли слаженно, чётко и на редкость дисциплинированно. Конечно, они большую часть матча оборонялись, но делали это спокойно и без паники.



Фото: istockphoto/Rost-9D

Что до голов грузин, то к обоим оказался причастен защитник сборной Португалии Антониу Силва. На 2-й минуте он отдал неточный пас поперёк поля на своей половине, мяч перехватил Жорж Микаутадзе, отдал на ход Кварацхелии, а тот, находясь под углом к воротам, неотразимо пробил в нижний угол. Во втором тайме несчастный Силва неудачно сыграл в своей штрафной, ударив по ноге Луку Лочошвили. Судья Сандро Шерер сначала не заметил нарушения, но после просмотра VAR назначил пенальти, который чётко реализовал Жорж Микаутадзе. Этот мяч стал третьим для грузинского нападающего и сделал его лучшим бомбардиром чемпионата.

В 1/8 финала Грузия 30 июня сыграет с грозной сборной Испании, выигравшей все три матча в группе и не пропустившей ни одного мяча. Сборная Португалии 1 июля сыграет со словенцами.

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#тренер
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#футбол
#чемпионат европы
Фесиков: Ефимова и без Олимпиады остаётся одной из сильнейших пловчих мира
26 июня 2024, 18:57

Фото: Istockphoto / BalanceFormcreative

Несмотря на неудачу при отборе на Игры в Париже, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова остаётся одной из сильнейших спортсменок мира. Такое мнение высказал бывший пловец Сергей Фесиков.
«Юлия уже сказала, что мы можем её увидеть на Олимпиаде-2028. По крайней мере, она выразила такое желание. Изменилось ли отношение к ней как к одной из сильнейших спортсменок в мире? Нет, не изменилось. Как оно может измениться, если Юлия продолжает показывать отличные результаты? Она двигает российский спорт, прославляет нашу страну. Юлия - всё ещё одна из главных фигур всего мирового плавания. Теперь главное - собраться с новыми силами», – заявил Фесиков в беседе с Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания для участия в Олимпиаде-2024. Однако 21 июня она не смогла пройти отбор, хотя показала рекордное время в заплыве на 200 м. брассом на Багамах.

32-летняя Ефимова является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов. Она завоевала 17 наград.

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Подмосковные спортсмены завоевали три медали Кубка России по пулевой стрельбе
26 июня 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Одну из золотых медалей в копилку Московской области принёс Антон Аристархов в стрельбе с дистанции десять метров из пневматического пистолета среди мужчин. Второе золото подмосковные стрелки выиграли в составе команды: Антон Аристархов, Егор Моисеев и Дмитрий Бондарь стали лучшими в дисциплине: «пистолет пневматический 10 м, командные соревнования», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль турнира выиграли представители Подмосковья Софья Никулина и Антон Аристархов в дисциплине «пистолет пневматический 10 м, смешанные пары».

Соревнования проводятся с 17 по 27 июня в подмосковном селе Игнатово.

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#медали
#кубок россии
#минспорта мо
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День йоги проведут в Московской области
26 июня 2024, 17:41

Фото: istockphoto / Nastco

В Подмосковье пройдет День йоги 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие пройдет в Одинцовском округе в посёлке Заречье на стадионе Зареченской школы.

В этот день мастера оздоровительных практик поделятся со взрослыми и детьми секретами популярных упражнений йоги.

«Занятие предназначено для людей всех возрастов. В программе: практика Power Yoga flow, шавасана под звуки ханг. Также на площадке будут проходить мастер-классы педагогов студии «Живой йоги». Участники узнают секреты гвоздестояния, правильного выравнивания тела с помощью ортопедических мячей, а также смогут посетить детскую йогу для улучшения осанки и профилактики плоскостопия», — поделились в пресс-службе.

Чтобы принять участие в мероприятии, вам нужно зарегистрироваться. Среди участников будут разыграны абонементы в студию йоги и различные подарки от партнёров.

Для посещения мастер-классов вам понадобятся: коврик, солнцезащитные средства, головной убор и вода. Начало занятий 29 июня в 17:00.

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Эксперт Бабаев: «Флорида» заслужила Кубок Стэнли
26 июня 2024, 17:29

Фото: Istockphoto / FotografieLink

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» заслужила победу в розыгрыше Кубка Стэнли. Такое мнение высказал известный агент Шуми Бабаев.
«Самая большая проблема каждого из финалистов, «Флориды» и «Эдмонтона», была не физическая, а психологическая. В седьмой игре во «Флориде» смогли разобрать все эти моменты, пропустили соперника только раз к пятачку, а всё остальное Бобровский подтащил. Держали «Эдмонтон» в стороне от центра и смогли нейтрализовать его основную ведущую силу. Плюс удача была на стороне «Флориды», и она больше заслужила победу. Очень хорошо, что эта команда впервые выиграла Кубок Стэнли. Майами – значимый для Америки город, и привезти туда кубок очень важно», – отметил Бабаев в разговоре с «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Флорида» в первый раз в истории клуба завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» чемпионами стали российские хоккеисты Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

Клуб выступает в НХЛ с 1993 года. Ранее его лучшим результатом был выход в финал в 1996 и 2023 годах.

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#хоккей
#нхл
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Депутат Валуев предложил запретить госканалам транслировать Евро-2024
26 июня 2024, 17:12

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

В России не стоит показывать по телевидению чемпионат мира по хоккею и матчи Евро-2024. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Валуев. Так он прокомментировал слова Вячеслава Фетисова, назвавшего предательством трансляции в нашей стране международных соревнований, от которых отстранены российские сборные.
«Согласен с Фетисовым – мы скоро придем к пониманию этого. Госканалы не должны это показывать, тогда не останется желающих обзывать наших спортсменов», – сказал Валуев в беседе с «РБ Спорт».
В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех соревнований под своей эгидой. Сборная России по футболу уже пропустила чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.

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#госдума
#депутат
#спорт
#чемпионат европы
#футбол
#хоккей
#чемпионат мира
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Сборная Московской области заняла второе место на Спартакиаде учащихся
26 июня 2024, 14:00

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области по пляжному волейболу заняла второе место на Спартакиаде учащихся. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Летняя Спартакиада учащихся России по пляжному волейболу среди юношей и девушек проходила с 21 по 25 июня в Краснодаре.

«Спортсменки из Подмосковья завоевали серебряные медали на XII летней Спартакиаде учащихся России по пляжному волейболу среди девушек. Волейболистки успешно прошли групповой этап и вышли в финальный раунд со второго места. В полуфинале они победили команду из Челябинской области со счётом 2:0. Однако в решающем матче сборная Московской области уступила команде Краснодарского края с результатом 1:2», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что команда юношей также завершила своё выступление на четвёртом месте, не дойдя до призовой тройки.

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#медали
#спартакиада
#школьники
#волейбол
#подмосковье
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Школьники из Подмосковья завоевали медали на соревнованиях по волейболу
26 июня 2024, 12:43

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные школьники завоевали медали всероссийских соревнований по волейболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» прошли с 16 по 21 июня в Раменском.

Две команды из Московской области показали отличные результаты. спортсмены представляли городские округа Химки и Домодедово.

«Команда девушек из химкинской школы «Лига первых» завоевала серебряную медаль. А волейболисты Домодедовской средней общеобразовательной школы № 1 стали бронзовыми призёрами среди юношей. Кроме того, игрок команды Грайр Саркисян был признан самым эффективным игроком финального матча», — подчеркнули в пресс-службе.

Подмосковные команды впервые завоевали медали на престижных соревнованиях «Серебряный мяч», пройдя через областной и отборочный этапы в Центральном федеральном округе.

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#химки
#школы
#домодедово
#медали
#медаль
#соревнования
#спортсмены
#приз
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Вратарь Купатадзе рассказал, почему любит забивать голы
25 июня 2024, 20:14

Фото: Istockphoto / matimix

44-летний вратарь «Газпрома-Югры» и сборной Грузии Звиад Купатадзе раскрыл секрет своей уникальной результативности. Один из самых возрастных футболистов в истории России – ещё и лучший бомбардир среди вратарей российской Суперлиги.
По подсчётам Купатадзе, у него 47 голов на высшем уровне: 28 – в Суперлиге, пять – в Кубке, один в Суперкубке, семь – в еврокубках и столько же – за сборную.
«В футзале большая результативность, но голы вратаря особенные. Как правило, это какой-то драматичный и решающий гол. Я защитник ворот, это прежде всего. На своей позиции испытываю большое психологическое напряжение. И в какой-то момент ты хватаешь мяч, бьёшь и забиваешь. Это сумасшедшая разрядка и неописуемая радость», – рассказалКупатадзе в интервью «РБ Спорт».
Он добавил, что посвящает все свои голы отцу, который ушёл из жизни три года назад.

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Стало известно, где мечтает играть футболист Андрей Мостовой
Полузащитник Зенита Мостовой хочет в английскую сборную
25 июня 2024, 20:07

Фото: istockphoto/gorodenkoff

О любви к английской премьер-лиге и желании в ней сыграть рассказал полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой.
Также 26-летний футболист поддерживает английскую сборную на Евро-2024, пишет Metaratings.ru.

«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Ещё переживаю за сербов — братский народ», — сказал Мостовой.

Английская сборная спустя два тура группового этапа Евро-2024 находится на первом месте в таблице группы С. Она набрала четыре очка. У Сербии один балл и последнее четвертое место.

Во вторник, 25 июня, в 22:00 по Москве пройдут заключительные матчи в групповом этапе группы С. Англичане сыграют со Словенией, а сербы с датчанами.

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