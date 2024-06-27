Грузия сенсационно обыграла Португалию 2:0 и вышла в 1/8 Евро-2024

В России не стоит показывать по телевидению чемпионат мира по хоккею и матчи Евро-2024. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Валуев. Так он прокомментировал слова Вячеслава Фетисова, назвавшего предательством трансляции в нашей стране международных соревнований, от которых отстранены российские сборные.