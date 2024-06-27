Грузия сенсационно обыграла Португалию 2:0 и вышла в 1/8 Евро-2024

Фото: istockphoto/FotografieLink
На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап и настала пора матчей на вылет. Главную сенсацию турнира в своей группе сотворила дебютант Евро сборная Грузии, обыгравшая со счётом 2:0 команду Португалии с самим Криштиану Роналду.
Тренер португальцев Роберто Мартинес кардинально поменял состав, дав отдохнуть многим ведущим футболистам, ведь его команда после двух побед на старте обеспечила себе выход в плей-офф, причём с первого места, пишет «Спортбокс.ру». Для грузин только победа над Португалией давала шанс на продолжение борьбы на турнире. И они её добились, сотворив пока главную сенсацию чемпионата. Ведь, несмотря на отсутствие большинства ключевых игроков, легенда сборной Португалии, вечно голодный до голов Криштиану Роналду был на поле.
Но главным героем матча стал не звёздный португалец. Можно назвать самыми яркими игроками встречи Хвичу Кварацхелию, забившего гол в дебюте и раз за разом накручивавшего соперников искромётным дриблингом, или вратаря Георгия Мамардашвили, сделавшего несколько впечатляющих сейвов. Но прежде всего победила именно Команда. Грузины играли слаженно, чётко и на редкость дисциплинированно. Конечно, они большую часть матча оборонялись, но делали это спокойно и без паники.
Фото: istockphoto/Rost-9D
Что до голов грузин, то к обоим оказался причастен защитник сборной Португалии Антониу Силва. На 2-й минуте он отдал неточный пас поперёк поля на своей половине, мяч перехватил Жорж Микаутадзе, отдал на ход Кварацхелии, а тот, находясь под углом к воротам, неотразимо пробил в нижний угол. Во втором тайме несчастный Силва неудачно сыграл в своей штрафной, ударив по ноге Луку Лочошвили. Судья Сандро Шерер сначала не заметил нарушения, но после просмотра VAR назначил пенальти, который чётко реализовал Жорж Микаутадзе. Этот мяч стал третьим для грузинского нападающего и сделал его лучшим бомбардиром чемпионата.
В 1/8 финала Грузия 30 июня сыграет с грозной сборной Испании, выигравшей все три матча в группе и не пропустившей ни одного мяча. Сборная Португалии 1 июля сыграет со словенцами.
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Но главным героем матча стал не звёздный португалец. Можно назвать самыми яркими игроками встречи Хвичу Кварацхелию, забившего гол в дебюте и раз за разом накручивавшего соперников искромётным дриблингом, или вратаря Георгия Мамардашвили, сделавшего несколько впечатляющих сейвов. Но прежде всего победила именно Команда. Грузины играли слаженно, чётко и на редкость дисциплинированно. Конечно, они большую часть матча оборонялись, но делали это спокойно и без паники.
Фото: istockphoto/Rost-9D
Что до голов грузин, то к обоим оказался причастен защитник сборной Португалии Антониу Силва. На 2-й минуте он отдал неточный пас поперёк поля на своей половине, мяч перехватил Жорж Микаутадзе, отдал на ход Кварацхелии, а тот, находясь под углом к воротам, неотразимо пробил в нижний угол. Во втором тайме несчастный Силва неудачно сыграл в своей штрафной, ударив по ноге Луку Лочошвили. Судья Сандро Шерер сначала не заметил нарушения, но после просмотра VAR назначил пенальти, который чётко реализовал Жорж Микаутадзе. Этот мяч стал третьим для грузинского нападающего и сделал его лучшим бомбардиром чемпионата.
В 1/8 финала Грузия 30 июня сыграет с грозной сборной Испании, выигравшей все три матча в группе и не пропустившей ни одного мяча. Сборная Португалии 1 июля сыграет со словенцами.
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Александр Бойцов