Сборная Испании крупно победила Хорватию в первом туре Евро-2024

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Сборная Испании разгромила Хорватию в стартовом матче Евро-2024.
Игра в Берлине завершилась со счетом 3:0 в пользу испанцев. Голы забили Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль, все три мяча были забиты в первом тайме.
Во втором тайме Хорватия получила право на пенальти. Бруно Петкович забил с добивания, но гол был отменен из-за того, что Иван Перишич вошел в штрафную раньше свистка.
В группе B, помимо Испании и Хорватии, также играют Италия и Албания.
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Во втором тайме Хорватия получила право на пенальти. Бруно Петкович забил с добивания, но гол был отменен из-за того, что Иван Перишич вошел в штрафную раньше свистка.
В группе B, помимо Испании и Хорватии, также играют Италия и Албания.
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Артем Кузьмин