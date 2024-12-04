Подмосковная кёрлингистка Мищенко взяла серебро международных соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Анастасия Мищенко из Московской области завоевала серебряную медаль международных соревнований по кёрлингу. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта региона.
«Мищенко заняла второе место в турнире женских команд в составе сборной «Россия-2». Партнёрами подмосковной спортсменки стали Валерия Денисенко, Анастасия Косогор, Мария Марченкова и Алина Фахуртдинова. Соревнования выиграла пятёрка «Россия-1». На третьем месте – коллектив «Россия-4», – отметили в ведомстве.Международные соревнования по кёрлингу среди женских команд проходили в Муроме. В них участвовали 12 команд из Москвы, Белоруссии, Турции, Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурома, а также сборные России.
Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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