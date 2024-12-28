Чемпион мира по шахматам Карлсен дисквалифицирован за джинсы

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Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отстранён от турнира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке. Причина — нарушение дресс-кода.
Сообщение об этом распространила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ, FIDE). Карлсен явился на матч в джинсах. Главный судья соревнований Ахмед Адли сообщил ему о недопустимости такого внешнего вида. Норвежец, как и российский гроссмейстер Ян Непомнящий, был оштрафован за несоблюдение дресс-кода.
Ему предложили сменить джинсы на более подобающие брюки, но шахматист отказался. Тогда норвежца не включили в пару для девятого тура и отстранили от соревнований.
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Ему предложили сменить джинсы на более подобающие брюки, но шахматист отказался. Тогда норвежца не включили в пару для девятого тура и отстранили от соревнований.
«Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего», — заявил Карлсен после своей дисквалификации.
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Александр Бойцов