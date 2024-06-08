В FIDE посчитали необоснованными большинство обвинений против Дворковича

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Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) признала необоснованными большую часть обвинений в адрес президента организации Аркадия Дворковича. Об этом сообщается в релизе на сайте комиссии.
Напомним, что ранее комиссия лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в FIDE сроком на два года после жалобы шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрей Баришпольца в связи с деятельностью Федерации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Дворкович получил выговор за участие в работе попечительского совета ФШР.
В результате FIDE признала решение комиссии по этике, отметив, что большинство обвинений против Дворковича необоснованны. В связи с тем, что решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции, FIDE планирует воздержаться от комментариев по делу до его рассмотрения судом.
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