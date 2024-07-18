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Представительница Подмосковья завоевала медаль Кубка России по конному спорту

18 июля 2024, 12:19
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Наездница из Московской области Дарья Селиваненко выиграла бронзовую медаль лично-командного Кубка России по троеборью High Level, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Дарья Селиваненко к финальному дню соревнований была на третьем месте турнирного рейтинга. Первое место занимал представитель Калужской области, втрое — спортсменка из Нижегородской области. Соревнования по конкуру, прошедшие в последний день турнира, оставили тройку лидеров неизменной», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Дарья Селиваненко выступала на голштинском скакуне Балубе СР.



Лично-командный Кубок России по троеборью High Level проводился в посёлке Вернее Дубово Свердловской области с 10 по 15 июля.

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#московская область
#подмосковье
#медаль
МОК опубликовал окончательный список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов
18 июля 2024, 11:11

Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis

Окончательный список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов в пяти видах спорта опубликовал Международный олимпийский комитет. В нейтральном статусе до Игр допустили 15 человек. Они покажут себя в плавании, прыжках на батуте, гребле на каноэ и байдарках, а также в велоспорте и теннисе.
Среди участников-теннисистов находятся Елена Веснина, Диана Шнайдер, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин, Даниил Медведев.

В велоспорте выступят Глеб Сырица, Алена Иванченко и Тамара Дронова. Прыжки на батуте продемонстрирует Анжела Бладцева.

Греблю на байдарках и каноэ можно увидеть с участием Захара Петрова, Алексея Коровашкова и Олеси Ромасенко. Кроме того, свои способности покажет пловец Евгений Сомов.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Отстраненный за допинг тяжелоатлет Киттс из США выступит на Олимпиаде в Париже
17 июля 2024, 21:52

Фото: iStock/sportpoint

Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило до 2 августа тяжелоатлета Уэса Киттса из США после того, как в его допинг-пробе нашли запрещенный препарат метилгексанамин, однако несмотря на это он сможет выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Федерации тяжелой атлетики США. ITA посчитало, что Киттс использовал допинг непреднамеренно.
Положительную пробу у американского тяжелоатлета взяли в апреле на Кубке мира в Таиланде. Однако спортсмен не участвовал в соревнованиях из-за травмы, а метилгексанамин запрещен только во время турниров.

Международное агентство по тестированию назвало прием допинга непреднамеренным и также учло, что пробу у него брали в момент, когда он не участвовал в соревнованиях, потому дисквалифицировали американца лишь на месяц – до 3 августа. Таким образом, Киттс сможет принять участие 10 августа на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 102 кг.

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Защитник Аттьят-Алла из футбольного клуба «Сочи» перед матчем сбежал в Стамбул
17 июля 2024, 20:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Футболист Яхья Аттьят-Алла, играющий за футбольный клуб «Сочи», пропал из команды перед матчем с ФК «Урал». Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию «Сочи» Андрей Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу». По его информации, марокканский футболист сбежал в Стамбул.
«Яхья хочет перейти в египетский клуб «Аль-Ахли». Сначала он не приехал на сбор, предоставив справку о том, что болен ковидом. Мы уведомили его, что в таком случае зарплата выплачиваться не будет, и его ковид быстро прошел», – пояснил Орлов.
По его словам, после тренировочного сбора в Петербурге футболист пропал и не поехал со своей командой на игру с «Уралом» в Екатеринбурге, а позже выяснилось, что марокканец находится в Стамбуле.

Аттьят-Алла попал в «Сочи» в феврале 2024 года. За это время он сыграл 11 матчей за клуб, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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#зарплата
#клуб
#сочи
#футболист
#турция
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Литвинов усомнился в непобедимости «Зенита»
17 июля 2024, 19:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что, хотя «Зенит» и показал хорошую иру, непобедимой команда не является.
Вместе с тем он поздравил «Зенит» с победой в прошедшем сезоне.

«То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет. Хороший футбол они показали, готовность. Могу поздравить их с победой», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Литвинов.

Ранее Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник выразил уверенность в том, что экс-форвард «Локомотив» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет. При этом он отметил, что возраст футболиста (35 лет) не является критическим в современном спорте.

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#спорт
#футбол
#клуб
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Баранник: Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывёт»
17 июля 2024, 19:12

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник выразил уверенность в том, что экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет.
При этом он отметил, что возраст футболиста (35 лет) не является критическим в современном спорте.

«Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывёт», ещё поиграет. Ему нужна мотивация. Остаётся найти того, кто поверит в него и позовёт. Если Дзюба будет «заряжен», то принесёт пользу клубу. Как это было в его первый сезон в «Локомотиве». У него тогда была задача закрыть всем рты, он это сделал. Если Артем найдет новую мотивацию такого уровня, то снова будет на виду», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Баранник.

Ранее бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».

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Титов: От отсутствия российских спортсменов на ОИ-2024 проигрывают все
17 июля 2024, 19:01

Фото: iStock/Alla Tsyganova

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что сама Олимпиада-2024, проходящая сейчас в Париже, проигрывает из-за отсутствия российских спортсменов.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации выигравших вообще нет.

«Весь спорт пострадал от того, что сейчас происходит. Я не вижу ничего хорошего в том, что сейчас происходит вокруг Олимпийских игр. Турнир проиграет от отсутствия российских спортсменов. Особенно проиграют дзюдо, спортивная и художественная гимнастика и плавание. Проигрывают все. Выигравших в этой ситуации нет», — отметил в беседе с Metaratings.ru Титов.

Специалист добавил, что Россия была и остаётся одной из самых сильных спортивных держав в мире несмотря ни на что.

Ранее бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков заявил, что в рамках Олимпиады-2024 в Париже будет болеть за российских спортсменов, участвующих в соревнованиях.

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#спорт
#россия
#турнир
#художественная игры
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Деменко высказал уверенность в том, что «Краснодар» будет искать игроков
17 июля 2024, 18:19

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко заявил, что команда будет заниматься поиском новых игроков.
Так он прокомментировал ближайшие перспективы «Краснодара».

Кроме этого, он выразил уверенность в том, что команде необходимо усиливать оборонительный блок.

«В атакующих действиях команды мы видим разнообразие, а вот в оборонительных есть проблемы. Я уверен, что «Краснодар» будет искать игроков. Другое дело, что сейчас не каждый примет решение переехать в Краснодар, зная логистику. Но, с другой стороны, финансовая составляющая никуда не делась, и другие футболисты всё равно будут рассматривать», – отметил в беседе с Metaratings.ru Деменко.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ни он, ни команда не испытывают усталости от побед.

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#краснодар
#футбол
#спорт
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Самбистки из Подмосковья завоевали две медали летней Спартакиады
17 июля 2024, 16:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали самбистки из Московской области Варвара Константинова и Дарья Еременко на XII летней Спартакиаде учащихся России среди юношей и девушек 2008-2010 года рождения, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Варвара Константинова из подмосковного Королёва выступала в весовой категории до 72 килограммов, в финальной схватке она уступила спортсменке из Пермского края Эвелине Перевозчиковой и завоевала серебро турнира», — говорится в сообщении.
А ещё одна представительница Королёва Дарья Еременко, выступавшая в весе до 54 килограммов, поднялась на третью ступень пьедестала.

Обе подмосковные спортсменки представляют областную Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

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#медали
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#минспорта мо
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Подмосковный пловец Беляев одержал победу на этапе Кубка России
17 июля 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Кирилл Беляев завоевал золотую медаль на первом этапе Кубка России по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Кирилл Беляев стал лучшим в заплыве на десять километров, вторую и третью ступень пьедестала заняли представители Удмуртии и Тульской области», — отмечается в сообщении.
Первый этап Кубка России по плаванию на открытой воде проходит с 16 по 18 июля в Москве — на гребном канале в Крылатском. В соревнованиях принимают участие сто спортсменов из разных регионов страны. Заплывы проводятся на дистанции 1500 метро, пять километров и десять километров.

Турнир организован в соответствии с целями федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#плавание
#кубок россии
#спорт
#минспорта мо
#московская область
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