Представительница Подмосковья завоевала медаль Кубка России по конному спорту

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Наездница из Московской области Дарья Селиваненко выиграла бронзовую медаль лично-командного Кубка России по троеборью High Level, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Дарья Селиваненко к финальному дню соревнований была на третьем месте турнирного рейтинга. Первое место занимал представитель Калужской области, втрое — спортсменка из Нижегородской области. Соревнования по конкуру, прошедшие в последний день турнира, оставили тройку лидеров неизменной», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что Дарья Селиваненко выступала на голштинском скакуне Балубе СР.
Лично-командный Кубок России по троеборью High Level проводился в посёлке Вернее Дубово Свердловской области с 10 по 15 июля.
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