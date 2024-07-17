Отстраненный за допинг тяжелоатлет Киттс из США выступит на Олимпиаде в Париже

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Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило до 2 августа тяжелоатлета Уэса Киттса из США после того, как в его допинг-пробе нашли запрещенный препарат метилгексанамин, однако несмотря на это он сможет выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Федерации тяжелой атлетики США. ITA посчитало, что Киттс использовал допинг непреднамеренно.
Положительную пробу у американского тяжелоатлета взяли в апреле на Кубке мира в Таиланде. Однако спортсмен не участвовал в соревнованиях из-за травмы, а метилгексанамин запрещен только во время турниров.
Международное агентство по тестированию назвало прием допинга непреднамеренным и также учло, что пробу у него брали в момент, когда он не участвовал в соревнованиях, потому дисквалифицировали американца лишь на месяц – до 3 августа. Таким образом, Киттс сможет принять участие 10 августа на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 102 кг.
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