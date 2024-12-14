Чемпион ОИ Легков поддержал выступление россиян в нейтральном статусе

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Российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе на мировой арене, следует поддерживать. Об этом заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. По его словам, весь мир и так знает, какую страну будут представлять эти спортсмены.
«Те спортсмены, которые едут на соревнования в нейтральном статусе, любя нашу страну и делая все для ее блага, ничем не отличаются от тех, кто выступает под флагом. Тем более, все и так знают, какую страну атлеты представляют. Наши спортсмены должны выступать под российским флагом», — указал он в беседе с «Газетой.Ru».В то же время депутат Госдумы Светлана Журова пожелала новому главе Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву вернуть Россию на международные турниры вопреки всем сложностям в виде санкций и запретов. В разговоре с «РБ Спорт» она отметила, что это будет непростой задачей.
«Но обязательно с флагом и гимном, что зависит от успехов нашей страны и нашего президента», — заявила Журова.Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев на посту главы Олимпийского комитета России — это единственно правильное решение, которое он всячески приветствует.
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