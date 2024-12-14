Чемпион ОИ Легков поддержал выступление россиян в нейтральном статусе

Российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе на мировой арене, следует поддерживать. Об этом заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. По его словам, весь мир и так знает, какую страну будут представлять эти спортсмены.