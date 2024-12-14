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Чемпион ОИ Легков поддержал выступление россиян в нейтральном статусе

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе на мировой арене, следует поддерживать. Об этом заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. По его словам, весь мир и так знает, какую страну будут представлять эти спортсмены.
«Те спортсмены, которые едут на соревнования в нейтральном статусе, любя нашу страну и делая все для ее блага, ничем не отличаются от тех, кто выступает под флагом. Тем более, все и так знают, какую страну атлеты представляют. Наши спортсмены должны выступать под российским флагом», — указал он в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время депутат Госдумы Светлана Журова пожелала новому главе Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву вернуть Россию на международные турниры вопреки всем сложностям в виде санкций и запретов. В разговоре с «РБ Спорт» она отметила, что это будет непростой задачей.


«Но обязательно с флагом и гимном, что зависит от успехов нашей страны и нашего президента», — заявила Журова.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев на посту главы Олимпийского комитета России — это единственно правильное решение, которое он всячески приветствует.

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Комментатор Губерниев: избрание Дегтярева главой ОКР — правильное решение
14 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об избрании министра спорта РФ Михаила Дегтярева главой Олимпийского комитета России. По его словам, такое назначение — единственно правильное решение, которое он всячески приветствует.
«Нам нужно возвращаться, и Дегтярев настроен максимально, понимая, что нейтральный статус — необходимая, но временная история. <…> Мы будем возвращать флаг и гимн. В конечном счете приятно, что человек на своем месте. Он справится и на посту министра, и на посту главы олимпийского комитета, а мы будем ему всячески помогать», — поделился Губерниев в беседе с «РБ Спорт».
В то же время в мировом спорте начали появляться тенденции, намекающие на скорое возвращение россиян на международную арену. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. По его словам, на турнирах стали все чаще без опаски называть нейтральных спортсменов россиянами.
«Значит, нам нужно стоять на своем, ничего не бояться и идти вперед — рано или поздно всем придется говорить о том, что это именно российские спортсмены. Говорить о том, что они — самые сильные», — подчеркнул чемпион.
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Подмосковные конькобежцы взяли 13 медалей турнира памяти Бориса Шавырина
13 декабря 2024, 22:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Конькобежцы из Подмосковья завоевали 13 наград Всероссийских соревнований памяти Бориса Шавырина. На их счету – четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Даниил Алдошкин показал лучшее время в мужском забеге на 1500 м. На самой длинной дистанции в 10 000 м победу одержал Илья Иванов. Подмосковным спортсменам также удалось занять два первых места в масс-старте. Первым финишировал Даниил Чмутов, за ним – Михаил Казелин», – уточнили в министерстве.
У женщин на второй позиции в масс-старте разместилась Виктория Морозова. На третью ступень пьедестала поднялась Елена Чеботёрева. Елена Еранина показала лучший результат в забеге на 1000 м.

Ранее конькобежцы из Подмосковья завоевали на турнире два серебра и три бронзы.

Соревнования проходили с 10 по 13 декабря в Коломне. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
#спорт
#минспорт мо
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#соревнования
#нацпроекты
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Спортсмены из Одинцова взяли награды Кубка Национальной федерации бадминтона
13 декабря 2024, 17:50

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Серебряную и бронзовую медали завоевали юные спортсмены из Одинцовского округа Московской области на Кубке Национальной федерации бадминтона России среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Серебряную медаль турнира завоевал в одиночном разряде ученик спортшколы «Одинцово» Артём Шинкин. А в парном разряде на третью ступень пьедестала почёта поднялись его соученики Илья Ашмарин и Егором Камалов», — говорится в сообщении.
Кубок Национальной федерации бадминтона России среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 лет проводился с 9 по 12 декабря в Казани. В соревнованиях приняли участие 100 сильнейших спортсменов 2014–2015 годов рождения из десяти российских регионов.

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#одинцово
#соревнования
#турнир
#медали
#спорт
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Первую тренировку со звёздами спорта в парках Подмосковья проведёт Михаил Девятьяров
Первую тренировку со звёздами в парках Подмосковья проведёт Михаил Девятьяров
13 декабря 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Михаил Девятьяров-младший откроет сезон тренировок на свежем воздухе в парках Подмосковья. Чемпион России по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира, чемпион мира среди юниоров, чемпион России 15 декабря проведёт мастер-класс для всех желающих в городском округе Лыткарино, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Это первая тренировка нового подмосковного проекта «Тренировки со звёздами в парках», которая даст старт серии мероприятий со знаменитыми спортсменами. Мастер-класс состоится на лыжной трассе «Волкуша». Именитый лыжник проведёт разминку на свежем воздухе, поделится секретами профессионального мастерства. После тренировки он ответит на вопросы любителей лыжных гонок, раздаст автографы и сфотографируется с участниками», – рассказали в ведомстве.
Михаил Девятьяров – представитель спортивной династии, сын олимпийского чемпиона Михаила Талгатовича Девятьярова – легенды советского и российского лыжного спорта.

Ранее открытую тренировку в ТРК VEGAS Кунцево провели серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Анонсы тренировок со звёздами спорта будут размещать в аккаунтах Минспорта Подмосковья в соцсетях и на сайте.

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В Подмосковье пройдут матчи чемпионата и Суперкубка России по баскетболу 3x3
13 декабря 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Химках 14 и 15 декабря состоится первый этап чемпионата России – тандем «Вызов» и Суперкубок по баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«18 мужских и 12 женских команд будут бороться за право выхода в следующий этап чемпионата – «Мастер». Московскую область будут представлять четыре коллектива регионального Центра спортивной подготовки №5 – две мужские и две женские команды Khimki Power», – уточнили в министерстве.
Чемпионат продлится до июня и будет включать восемь этапов — четыре этапа «Вызова» и столько же этапов «Мастера».

В последний день тандема «Вызов» состоится матч за Суперкубок России по баскетболу 3x3. На площадке встретятся чемпионы России и обладатели Кубка страны.

Как отметили в министерстве, соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
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В Мытищах проведут гонку «Новогодняя лыжня»
13 декабря 2024, 15:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Мытищинском лесопарке 21 декабря пройдут соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Желающим принять участие в соревнованиях необходимо иметь при себе копии или оригиналы паспорта или свидетельства о рождении, медицинскую справку о допуске к занятиям спортом. Лимит на число участников - 450 человек. Не забудьте захватить с собой термос с чаем или кофе, чтобы согреться. Не игнорируйте правила безопасности: обязательно наденьте экипировку и следите за состоянием здоровья перед стартом», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в администрации, для участия в соревнованиях необходима предварительная регистрация на сайте в разделе «Мероприятия». Без этого участники к забегам не допускаются.

Там же можно найти Положение о соревнованиях.

Телефон для справок: 8 (498) 610-04-14.

Возрастное ограничение – 12

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#московская область
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Игнатьев раскритиковал итоги опроса ВЦИОМ о национальном спорте в России
Игнатьев об итоге опроса ВЦИОМ: футбол — номер один по авторитету и посещаемости
13 декабря 2024, 11:58

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев остался недоволен итогами опроса ВЦИОМ, где большинство заявили, что футбол не является национальным спортом в России. По его мнению, данный вид спорта является первым по авторитету и посещаемости в стране.
«Конечно, я не согласен. Я не знаю, откуда это берется. По посещаемости, по авторитету футбол, конечно, номер один. На хоккей приходит не так много зрителей, как в целом в футболе. Поэтому, думаю, это ошибочное представление. Это не значит, что у нас в футболе все благополучно, но футбол все равно стоит особняком», — посетовал Игнатьев в беседе с Metaratings.ru
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила, почему россияне в опросах не назвали футбол национальным видом спорта. По ее словам, дело в том, что футбол в России приносит болельщикам страдания, в то время как хоккей — победы. Похожего мнения придерживается и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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В Казахстане выступили против матча со сборной России
13 декабря 2024, 11:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Кандидат в президенты Казахстанской федерации футбола Ербол Каиров заявил, что большинство болельщиков в Казахстане выступают против возможного матча со сборной России. По его словам, если он возглавит организацию, то будет считаться с мнением народа.
«Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. Большинство против такого матча, а с мнением народа нужно считаться», — отметил Каиров в интервью Metaratings.ru.
Напомним, сборную России отстранили от международных турниров с февраля 2022 года. С тех пор национальная сборная играла лишь товарищеские матчи, а ее соперниками из Европы были только Беларусь и Сербия, оба матча россияне выиграли.

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Ещенко: «Спартак» против «Локомотива» и «Краснодара» выглядел по-чемпионски
13 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру «красно-белых» в последних матчах РПЛ. По его словам, в матчах против «Локомотива» и «Краснодара» клуб выглядел по-чемпионски благодаря тому, что тренер смог выбрать работающий стартовый состав.
«Спартак» в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром» выглядел по-чемпионски. Превзошел соперников во всех линиях. Думаю, это связано с тем, что Станкович определился со стартовым составом. Раньше он много ротировал состав, ставил в обойму разных игроков. Сейчас есть устоявшиеся схема и структура игры. И к этой схеме привыкли сами футболисты», — отметил Ещенко в беседе с Metaratings.ru.
На данный момент московский клуб занимает третье место в таблице этого сезона РПЛ, уступая «Краснодару» и «Зениту», которые удерживают первое и второе место соответственно.

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