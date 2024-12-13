Подмосковные конькобежцы взяли 13 медалей турнира памяти Бориса Шавырина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала, почему россияне в опросах не назвали футбол национальным видом спорта. По ее словам, дело в том, что футбол в России приносит болельщикам страдания, в то время как хоккей — победы.