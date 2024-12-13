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Подмосковные конькобежцы взяли 13 медалей турнира памяти Бориса Шавырина

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Конькобежцы из Подмосковья завоевали 13 наград Всероссийских соревнований памяти Бориса Шавырина. На их счету – четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Даниил Алдошкин показал лучшее время в мужском забеге на 1500 м. На самой длинной дистанции в 10 000 м победу одержал Илья Иванов. Подмосковным спортсменам также удалось занять два первых места в масс-старте. Первым финишировал Даниил Чмутов, за ним – Михаил Казелин», – уточнили в министерстве.
У женщин на второй позиции в масс-старте разместилась Виктория Морозова. На третью ступень пьедестала поднялась Елена Чеботёрева. Елена Еранина показала лучший результат в забеге на 1000 м.



Ранее конькобежцы из Подмосковья завоевали на турнире два серебра и три бронзы.

Соревнования проходили с 10 по 13 декабря в Коломне. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#соревнования
#нацпроекты
Спортсмены из Одинцова взяли награды Кубка Национальной федерации бадминтона
13 декабря 2024, 17:50

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Серебряную и бронзовую медали завоевали юные спортсмены из Одинцовского округа Московской области на Кубке Национальной федерации бадминтона России среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Серебряную медаль турнира завоевал в одиночном разряде ученик спортшколы «Одинцово» Артём Шинкин. А в парном разряде на третью ступень пьедестала почёта поднялись его соученики Илья Ашмарин и Егором Камалов», — говорится в сообщении.
Кубок Национальной федерации бадминтона России среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 лет проводился с 9 по 12 декабря в Казани. В соревнованиях приняли участие 100 сильнейших спортсменов 2014–2015 годов рождения из десяти российских регионов.

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#спорт
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Первую тренировку со звёздами спорта в парках Подмосковья проведёт Михаил Девятьяров
Первую тренировку со звёздами в парках Подмосковья проведёт Михаил Девятьяров
13 декабря 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Михаил Девятьяров-младший откроет сезон тренировок на свежем воздухе в парках Подмосковья. Чемпион России по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира, чемпион мира среди юниоров, чемпион России 15 декабря проведёт мастер-класс для всех желающих в городском округе Лыткарино, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Это первая тренировка нового подмосковного проекта «Тренировки со звёздами в парках», которая даст старт серии мероприятий со знаменитыми спортсменами. Мастер-класс состоится на лыжной трассе «Волкуша». Именитый лыжник проведёт разминку на свежем воздухе, поделится секретами профессионального мастерства. После тренировки он ответит на вопросы любителей лыжных гонок, раздаст автографы и сфотографируется с участниками», – рассказали в ведомстве.
Михаил Девятьяров – представитель спортивной династии, сын олимпийского чемпиона Михаила Талгатовича Девятьярова – легенды советского и российского лыжного спорта.

Ранее открытую тренировку в ТРК VEGAS Кунцево провели серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Анонсы тренировок со звёздами спорта будут размещать в аккаунтах Минспорта Подмосковья в соцсетях и на сайте.

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В Подмосковье пройдут матчи чемпионата и Суперкубка России по баскетболу 3x3
13 декабря 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Химках 14 и 15 декабря состоится первый этап чемпионата России – тандем «Вызов» и Суперкубок по баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«18 мужских и 12 женских команд будут бороться за право выхода в следующий этап чемпионата – «Мастер». Московскую область будут представлять четыре коллектива регионального Центра спортивной подготовки №5 – две мужские и две женские команды Khimki Power», – уточнили в министерстве.
Чемпионат продлится до июня и будет включать восемь этапов — четыре этапа «Вызова» и столько же этапов «Мастера».

В последний день тандема «Вызов» состоится матч за Суперкубок России по баскетболу 3x3. На площадке встретятся чемпионы России и обладатели Кубка страны.

Как отметили в министерстве, соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#нацпроекты
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В Мытищах проведут гонку «Новогодняя лыжня»
13 декабря 2024, 15:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Мытищинском лесопарке 21 декабря пройдут соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Желающим принять участие в соревнованиях необходимо иметь при себе копии или оригиналы паспорта или свидетельства о рождении, медицинскую справку о допуске к занятиям спортом. Лимит на число участников - 450 человек. Не забудьте захватить с собой термос с чаем или кофе, чтобы согреться. Не игнорируйте правила безопасности: обязательно наденьте экипировку и следите за состоянием здоровья перед стартом», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в администрации, для участия в соревнованиях необходима предварительная регистрация на сайте в разделе «Мероприятия». Без этого участники к забегам не допускаются.

Там же можно найти Положение о соревнованиях.

Телефон для справок: 8 (498) 610-04-14.

Возрастное ограничение – 12

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Игнатьев раскритиковал итоги опроса ВЦИОМ о национальном спорте в России
Игнатьев об итоге опроса ВЦИОМ: футбол — номер один по авторитету и посещаемости
13 декабря 2024, 11:58

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев остался недоволен итогами опроса ВЦИОМ, где большинство заявили, что футбол не является национальным спортом в России. По его мнению, данный вид спорта является первым по авторитету и посещаемости в стране.
«Конечно, я не согласен. Я не знаю, откуда это берется. По посещаемости, по авторитету футбол, конечно, номер один. На хоккей приходит не так много зрителей, как в целом в футболе. Поэтому, думаю, это ошибочное представление. Это не значит, что у нас в футболе все благополучно, но футбол все равно стоит особняком», — посетовал Игнатьев в беседе с Metaratings.ru
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила, почему россияне в опросах не назвали футбол национальным видом спорта. По ее словам, дело в том, что футбол в России приносит болельщикам страдания, в то время как хоккей — победы. Похожего мнения придерживается и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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#россияне
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В Казахстане выступили против матча со сборной России
13 декабря 2024, 11:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Кандидат в президенты Казахстанской федерации футбола Ербол Каиров заявил, что большинство болельщиков в Казахстане выступают против возможного матча со сборной России. По его словам, если он возглавит организацию, то будет считаться с мнением народа.
«Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. Большинство против такого матча, а с мнением народа нужно считаться», — отметил Каиров в интервью Metaratings.ru.
Напомним, сборную России отстранили от международных турниров с февраля 2022 года. С тех пор национальная сборная играла лишь товарищеские матчи, а ее соперниками из Европы были только Беларусь и Сербия, оба матча россияне выиграли.

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#футбол
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#казахстан
#сборная россии
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Ещенко: «Спартак» против «Локомотива» и «Краснодара» выглядел по-чемпионски
13 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру «красно-белых» в последних матчах РПЛ. По его словам, в матчах против «Локомотива» и «Краснодара» клуб выглядел по-чемпионски благодаря тому, что тренер смог выбрать работающий стартовый состав.
«Спартак» в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром» выглядел по-чемпионски. Превзошел соперников во всех линиях. Думаю, это связано с тем, что Станкович определился со стартовым составом. Раньше он много ротировал состав, ставил в обойму разных игроков. Сейчас есть устоявшиеся схема и структура игры. И к этой схеме привыкли сами футболисты», — отметил Ещенко в беседе с Metaratings.ru.
На данный момент московский клуб занимает третье место в таблице этого сезона РПЛ, уступая «Краснодару» и «Зениту», которые удерживают первое и второе место соответственно.

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#футбол
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Албанский футболист Чуни оценил жизнь в России
Албанский футболист Чуни: Россия безопасна, а люди гостеприимны
13 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/FotografieLink

Албанский нападающий «Рубина» Марвин Чуни поделился своими впечатлениями от России. Футболист отметил, что это безопасная страна с гостеприимными людьми, в которой ему комфортно.
«Я рад находиться здесь. Не ожидал получить предложение из России. Конечно, РПЛ – не ведущая лига в Европе, но здесь высокий уровень футбола, много классных команд и игроков, современных стадионов. В России все безопасно, а люди гостеприимны. Мне очень нравится Казань, это современный красивый город. <…> Мне очень комфортно, люди здесь прекрасные. Так что мне все нравится», — рассказал футболист в интервью Metaratings.ru.
Контракт «Рубина» с Чуни подписан до 30 июня 2028 года. За этот сезон 23-летний футболист отыграл девять матчей, но без результативных действий. Его рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.
Сам казанский «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ.

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Тренер Тарасова: футбол в России приносит фанатам страдания, а хоккей — победы
12 декабря 2024, 23:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала, почему россияне в опросах не назвали футбол национальным видом спорта. По ее словам, дело в том, что футбол в России приносит болельщикам страдания, в то время как хоккей — победы.
«Футбол не назвали национальным видом спорта? Не удивляет. Все по делу. Футбол приносит нашим болельщикам лишь страдания, а хоккей — победы», — подчеркнула она в беседе с «РБ Спорт».
В то же время стало известно, что в районе Южное Бутово открылся новый ледовый комплекс «Монтреал». Как сообщает АГН «Москва», внутри него посетителей будут ждать две ледовые арены, бросковая зона, залы хореографии и общей физической подготовки и тренажерные залы. Спорткомплекс будет работать для всех желающих, и в нем будут также тренироваться любительские хоккейные команды и воспитанники детских спортшкол.

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