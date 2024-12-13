Подмосковные конькобежцы взяли 13 медалей турнира памяти Бориса Шавырина

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Конькобежцы из Подмосковья завоевали 13 наград Всероссийских соревнований памяти Бориса Шавырина. На их счету – четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Даниил Алдошкин показал лучшее время в мужском забеге на 1500 м. На самой длинной дистанции в 10 000 м победу одержал Илья Иванов. Подмосковным спортсменам также удалось занять два первых места в масс-старте. Первым финишировал Даниил Чмутов, за ним – Михаил Казелин», – уточнили в министерстве.У женщин на второй позиции в масс-старте разместилась Виктория Морозова. На третью ступень пьедестала поднялась Елена Чеботёрева. Елена Еранина показала лучший результат в забеге на 1000 м.
Ранее конькобежцы из Подмосковья завоевали на турнире два серебра и три бронзы.
Соревнования проходили с 10 по 13 декабря в Коломне. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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