Спортсмены из Одинцова взяли награды Кубка Национальной федерации бадминтона

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Серебряную и бронзовую медали завоевали юные спортсмены из Одинцовского округа Московской области на Кубке Национальной федерации бадминтона России среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Серебряную медаль турнира завоевал в одиночном разряде ученик спортшколы «Одинцово» Артём Шинкин. А в парном разряде на третью ступень пьедестала почёта поднялись его соученики Илья Ашмарин и Егором Камалов», — говорится в сообщении.Кубок Национальной федерации бадминтона России среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 лет проводился с 9 по 12 декабря в Казани. В соревнованиях приняли участие 100 сильнейших спортсменов 2014–2015 годов рождения из десяти российских регионов.
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