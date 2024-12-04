В России оценили перспективы допуска к Олимпийским играм 2026 года

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Если Международный олимпийский комитет (МОК) не вернет допуск российским спортсменам по зимним видам спорта, то страна может остаться без Олимпийских игр 2026 года. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, не стоит верить существующий состав МОК хочет сделать что-то положительное для России, так как он вошел в историю, как «шайка, которая разрушила международное олимпийское движение».
«Если МОК действительно хочет сделать что-то позитивное, нужно вернуть сейчас российских спортсменов по зимним видам. До зимней Олимпиады 2026 года осталось совсем немного, нашим спортсменам нужно зарабатывать олимпийские лицензии, начинаются отборочные турниры. Но этого не происходит, МОК не совершает никаких реальных поступков. Так Россия может остаться и без Олимпийских игр 2026 года», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.В то же время олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, рассказывая «Газете.Ru» о съемках сериала о летних ОИ-1980, признала, что раньше спортсменки исполняли «сумасшедшие» приемы на бревне в сравнении с современной гимнастикой.
«Сейчас мы делаем упор на акробатику, а они акцентировали внимание на опасных элементах. Не представляю, как их учили!» — восхитилась чемпионка.Читайте также:
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