Стало известно, когда российские фигуристы вернутся на международную арену

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Российское фигурное катание скоро вернется на международную арену. Уверенность в этом выразил и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. По его мнению, в ISU видят любовь россиян к этому виду спорта и как они способствуют его развитию вопреки изоляции.
«Если говорить про мои внутренние ощущения, уверен, что российское фигурное катание скоро вернется на международную арену. К этому есть определенные предпосылки. <…> Вся мировая история фигурного катания неразрывно связана с русскими. <…> Это огромная работа нескольких предыдущих десятилетий, которую, что радует, наши западные коллеги способны по достоинству оценить», — поделился Сихарулидзе в интервью RT.Тем временем двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев с меньшим оптимизмом относится к перспективе допуска российских биатлонистов к международным соревнованиям. В беседе с Metaratings.ru он заявил, что в FIS и IBU руководят оголтелые русофобы, которые не терпят Россию и всего, что с ней связано.
«FIS и IBU – две федерации, которые последними вернут наших спортсменов на международные соревнования. Они до последнего будут упираться, лишь бы нагадить нам. <…> FIS и IBU думали, что убьют наш спорт, но этого не произошло и никогда не произойдет», — подчеркнул спортсмен.Читайте также:
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