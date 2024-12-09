Российских спортсменов хотят допустить до Олимпиады — 2026

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Международный союз конькобежцев собирается разрешить участие российских и белорусских фигуристов и конькобежцев на Олимпийских играх 2026 года в Италии под нейтральным статусом. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно информации, поступившей от источников, ISU намерен разрешить участие спортсменов из России и Беларуси в квалификационных турнирах, которые определят их шансы на участие в Олимпиаде.
На данный момент по правилам ISU российские и белорусские фигуристы могут претендовать на одну квоту в каждом виде спорта, однако этот вопрос еще не решен окончательно. В случае положительного решения, спортсмены смогут участвовать не только в квалификационных турнирах, но и в остальных соревнованиях олимпийского сезона.
Приоритетом для ISU является решение вопросов, связанных с Олимпийскими играми и отбором на них. Ожидается, что окончательный вердикт будет озвучен на следующем очном совете ISU, который пройдет в марте 2025 года после чемпионата мира в Бостоне.
Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что если Международный олимпийский комитет (МОК) не вернет допуск российским спортсменам по зимним видам спорта, то страна может остаться без Олимпийских игр 2026 года.
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На данный момент по правилам ISU российские и белорусские фигуристы могут претендовать на одну квоту в каждом виде спорта, однако этот вопрос еще не решен окончательно. В случае положительного решения, спортсмены смогут участвовать не только в квалификационных турнирах, но и в остальных соревнованиях олимпийского сезона.
Приоритетом для ISU является решение вопросов, связанных с Олимпийскими играми и отбором на них. Ожидается, что окончательный вердикт будет озвучен на следующем очном совете ISU, который пройдет в марте 2025 года после чемпионата мира в Бостоне.
Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что если Международный олимпийский комитет (МОК) не вернет допуск российским спортсменам по зимним видам спорта, то страна может остаться без Олимпийских игр 2026 года.
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Дарья Осипова