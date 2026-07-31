Чемпион России Глушаков рассказал о будущих планах на футбольном поприще

31 июля 2026, 04:39

Денис Глушаков намерен попробовать себя в качестве футбольного тренера

Денис Глушаков (Фото: Instagram* / @glushak8)

Экс‑полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился размышлениями о дальнейших шагах в жизни и о возможности вернуться в большой футбол. Об этом он рассказал в интервью Metaratings.ru.