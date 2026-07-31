Чемпион России Глушаков рассказал о будущих планах на футбольном поприще
Экс‑полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился размышлениями о дальнейших шагах в жизни и о возможности вернуться в большой футбол. Об этом он рассказал в интервью Metaratings.ru.
Спортсмен признался, что пока не определился с конкретными планами, но в ближайшее время хотел бы стать наставником какой-нибудь команды или спортивным функционером. Глушаков отметил, что уже обладает тренерской лицензией и намерен использовать её на практике.
За время профессиональной карьеры футболист выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Пари НН», «Химки», костромской «Спартак», «Урарту», «Звезду». Одним из главных достижений Глушакова в игровом периоде стала победа в Российской Премьер‑Лиге в сезоне 2016/17 — он завоевал титул в составе красно-белых.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещенной в РФ