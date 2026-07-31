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Чемпион России Глушаков рассказал о будущих планах на футбольном поприще

Денис Глушаков намерен попробовать себя в качестве футбольного тренера
Денис Глушаков (Фото: Instagram* / @glushak8)

Экс‑полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился размышлениями о дальнейших шагах в жизни и о возможности вернуться в большой футбол. Об этом он рассказал в интервью Metaratings.ru.



Спортсмен признался, что пока не определился с конкретными планами, но в ближайшее время хотел бы стать наставником какой-нибудь команды или спортивным функционером. Глушаков отметил, что уже обладает тренерской лицензией и намерен использовать её на практике.

За время профессиональной карьеры футболист выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Пари НН», «Химки», костромской «Спартак», «Урарту», «Звезду». Одним из главных достижений Глушакова в игровом периоде стала победа в Российской Премьер‑Лиге в сезоне 2016/17 — он завоевал титул в составе красно-белых.

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Александр Огарёв

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