Чемпиона Бельгии по футболу хотят посадить в тюрьму за отмыв денег
Прокуратура Брюсселя запросила для бывшего полузащитника сборной Бельгии Раджи Наингголана два года тюремного заключения. Об этом сообщает L'Equipe.
Дело связано с отмыванием денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. Следствие изучает предполагаемое участие футболиста в финансовых операциях на сумму 105,5 тысячи евро.
В конце января 2025 года Наингголана задержали по подозрению в контрабанде наркотиков через порт Антверпена. Тогда правоохранители провели 30 обысков в Антверпене и Брюсселе, включая обыск автомобиля полузащитника. Ранее одного из деловых партнеров Наингголана, занимающегося частными самолетами, осудили за контрабанду наркотиков для движения «Хезболла».
Наингголану 38 лет. Сейчас он выступает за клуб «Патро Эйсден» из второго бельгийского дивизиона. В его карьере были итальянские «Пьяченца», «Кальяри», «Рома», «Интер» и СПАЛ, бельгийский «Антверпен» и индонезийский «Бхаянгкара». Он является чемпионом Италии и Бельгии. За национальную сборную провел 30 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.
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