Чемпиона Бельгии по футболу хотят посадить в тюрьму за отмыв денег

31 октября 2026, 12:31

L'Equipe: прокуратура требует для Раджи Наингголана 2 лет тюрьмы за отмыв денег

Раджа Наингголан (Фото: Instagram*/radja_nainggolan_l4)

Прокуратура Брюсселя запросила для бывшего полузащитника сборной Бельгии Раджи Наингголана два года тюремного заключения. Об этом сообщает L'Equipe.