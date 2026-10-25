Футболист Эменике назвал матч «Спартака» и ЦСКА главным в российском футболе
Футболист Эменике предсказал победу «Спартака» в матче с ЦСКА в 12-м туре РПЛ
Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике прокомментировал предстоящий матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «красно-белыми» и ЦСКА.
В беседе с Metaratings.ru футболист оценил шансы команд на победу.
«Матчи с ЦСКА всегда были особенными. Для меня игра «Спартака» и ЦСКА — главное противостояние в российском футболе. Всегда поддерживаю «красно-белых» в этих матчах. Надеюсь, что «Спартак» победит. Я в это верю! Думаю, это произойдёт», — сказал Эменике.По итогам части матчей 12-го тура в турнирной таблице РПЛ лидирует московское «Динамо» (25 очков), которое ранее потерпело поражение от «Акрона» со счётом 1:3.
Ранее футболист Денис Бояринцев заявил, что шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в дерби равны. При этом он предположил, что матч завершится со счётом 2:2.