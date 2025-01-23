Стало известно, когда Умар Нурмагомедов снова выйдет на поединок за титул

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Умар Нурмагомедов извлечет урок из поражения в бою с Мерабом Двалишвили и в 2026 году снова выйдет на поединок за титул. Об этом заявил менеджер российских бойцов Ризван Магомедов, приведя в пример Ислама Махачева, который после проигрыша проделал работу и стал «доминировать над дивизионом».
«Умар очень грамотный боец, который всегда хочет совершенствоваться. Я знаю его много лет, он не любит стоять на месте. Он во всех сферах пытается улучшить себя. <...> Поражение Умара должно пойти на пользу. В следующем году мы можем снова увидеть его в поединке за титул», — пояснил он в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, свое превое поражение Умар Нурмагомедов потерпел в бою с Мерабом Двалишвили в минувшее воскресенье, 19 января, на турнире UFC 311. Грузин одержал победу единогласным решением судейства.
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