«Чемпионами не станут»: Экс-президент «Локомотива» Наумов скептически отнёсся к шансам «Спартака» на победу в РПЛ

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«Спартак» и «Зенит» всегда активно действуют на трансферном рынке, а в эту зимнюю паузу столичный клуб сделал несколько серьёзных приобретений. Однако, как бы «красно-белые» ни усиливались, чемпионами им не быть.
Такое категоричное мнение в беседе с «РБ Спорт» высказал бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов. Он также назвал отрадным тот факт, что ведущие российские клубы имеют возможность приглашать футболистов, которые явно не затерялись бы в любом ведущем европейском чемпионате. Примеры Шкртела, Видича, Влашича, Ивановича, Кришито, Кураньи и многих других не дают усомниться в этом.
Он считает, что приобретя в атаку Пабло Солари и Ливая Гарсию, а также усилив вратарскую позицию в лице Ильи Помазуна, московский клуб сможет претендовать лишь на «серебро» чемпионата».
«Зенит» же усилился очень точечно и точно, продолжил Наумов. Переход в команду бразильского атакующего полузащитника Луиса Энрике специалист назвал очень сильным ходом питерского клуба. Кроме того, в Турции был взят в аренду правый защитник Огнен Мимович из Сербии. Эта позиция в «Зените» давно нуждалась в усилении, поэтому можно только приветствовать действия селекционеров команды из Санкт-Петербурга, отметил экс-президент «Локомотива».
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«Как бы «Спартак» ни усиливался, чемпионом он не станет. Выиграет золото «Зенит», это безусловно», — без тени сомнения заявил футбольный функционер.
Он считает, что приобретя в атаку Пабло Солари и Ливая Гарсию, а также усилив вратарскую позицию в лице Ильи Помазуна, московский клуб сможет претендовать лишь на «серебро» чемпионата».
«Зенит» же усилился очень точечно и точно, продолжил Наумов. Переход в команду бразильского атакующего полузащитника Луиса Энрике специалист назвал очень сильным ходом питерского клуба. Кроме того, в Турции был взят в аренду правый защитник Огнен Мимович из Сербии. Эта позиция в «Зените» давно нуждалась в усилении, поэтому можно только приветствовать действия селекционеров команды из Санкт-Петербурга, отметил экс-президент «Локомотива».
«Спартак», безусловно, станет чемпионом. Но не в этом году», — с улыбкой заключил Наумов.
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Александр Бойцов